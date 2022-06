Project Solarcan-II in Huize Nouwen is gisteren beëindigd – hier het resultaat

door

Begin januari startte ik hier in huize Nouwen Project Solarcan-II. En gisteravond na zonsondergang, toen het donker was geworden en de zon z’n laatste fotonen van de 20e juni 2022 AD naar de aarde had gezonden, heb ik Project Solarcan-II beëindigd. Dat wil zeggen dat ik dat blikje van de muur heb gehaald, het lichtgevoelige fotopapier er uit heb gehaald, dat papier heb gescand en de afbeelding in Irfanview heb geconverteerd van negatief naar positief. Het resultaat zie je hierboven, de solargraph van het zonlicht van afgelopen half jaar opgevangen in Sterrenburg in Dordrecht. De hoogste gekromde baan is die van de zon op 20 juni, de onderste gekromde baan van 9 januari. Wat gelijk opvalt:

Je ziet links en rechts van het midden en links- en rechtsboven oplichtende banden en strepen. Dat zijn interne reflecties, of van het papier (glanzend), of van het strookje onbedekt aluminium – nee helaas pindakaas, het zijn geen chemtrails. Eigenlijk zou ik het blikje van binnen matzwart moeten verven om dat te voorkomen, dus wie weet dat we dat nog wel eens doen met Project Solarcan-zoveel.

In de maanden na maart zie je de zonnebanen minder goed (de hoogste banen van het jaar). Dat kan twee oorzaken hebben: doordat de zon heel schuin in het blikje schijnt of omdat het kleine gaatje in het blikje door vuil o.i.d. dicht gaat zitten. Bij Project Solarscan-I had ik minder last van minder goede zonnebanen in het hoogste punt, dus ik vermoed dat vuil hier z’n werking heeft gehad. Ik zal het gaatje af en toe schoonprikken om dit in de toekomst te voorkomen.

Ik heb overigens gisteravond na het weghalen van het blikje gelijk een nieuwe solarcan opgehangen, die gaat zorgen voor project Solarcan-III. Die zal aan mijn zuidgevel pronken tot 21 december 2022 als het wintersolstitium is aangebroken. Met dank voor Jan Koeman (Volkssterrenwacht Phillipus Lansbergen in Middelburg) voor de tips én het regelen van het blikje.

