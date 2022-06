Inslag van rakettrap op de maan veroorzaakte een dubbele maankrater

door

Op 4 maart jongstleden sloeg een oud raketonderdeel met een snelheid van 9.300 km/u te pletter tegen de maan, vlakbij de Hertzsprung krater. Nu blijkt dat NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de inslagkrater ervan gevonden heeft op hoge resolutiefoto’s en daaruit blijkt dat er niet één, maar twee kraters zijn ontstaan door de inslag, eentje van 18 meter doorsnede en die ligt bovenop een inslagkrater van 16 meter doorsnede. Welk raketonderdeel 4 maart precies insloeg is niet bekend. De sterrenkundige Bill Gray, die de inslag eerder al had voorspeld, dacht in eerste instantie dat het ging om een onderdeel van de Falcon 9 raket van SpaceX, die de DSCOVR sonde in 2015 de ruimte in had gebracht. Later kwam hij met een correctie: het was de booster raket van de Chang’e 5-T1 missie, die in 2014 was gelanceerd. Maar China ontkende dat weer, die boosterraket was volgens de Chinese autoriteiten keurig in de atmosfeer van de aarde verbrand. Gray dacht dat China zich had vergist, dat zij het over de Chang’e 5 booster hadden, dat een andere missie was.

Het feit dat de inslagkrater dubbel is wijst er op dat de rakettrap erg zwaar was aan beide kanten – normaal gesproken is een rakettrap alleen zwaar aan de kant waar de motoren zitten, de rest is brandstofloos en lichter. Mogelijk kan die dubbele inslagkrater een indicatie geven over de ware aard van de rakettrap, van de Falcon 9, Chang’e 5-T1 of mogelijk een andere raket. Geen enkele andere inslag van een rakettrap heeft een dubbele inslagkrater opgeleverd. De vier inslagkraters van de Apollo SIV-B trap van de Apollo missies 13, 14, 15 en 17 bijvoorbeeld waren allemaal groter én enkel dan de krater die 4 maart werd gevormd (zie de afbeelding hierboven). Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...