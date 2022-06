Exotisch type ijs transporteert wél voedingsstoffen op waterrijke exoplaneten

Water is een essentieel ingrediënt in de zoektocht naar buitenaards leven. Een team onderzoekers van het European Synchotron Radiation Facility, heeft recent aangetoond dat een hogedrukvorm van waterijs, ijs VII, in staat is zouten te transporteren vanuit de kern naar en van het oppervlak van waterrijke exoplaneten. Hoewel deze stroom van zouten niet de aanwezigheid garandeert dat er leven bestaat in de oceanen aldaar, vergroot het wel het aantal planetaire kandidaten voor potentiële bewoonbaarheid. Waterrijke planeten voorbij het zonnestelsel maken, zo heeft onderzoek gebaseerd op data van Gaia en TESS aangetoond, zo’n 35 procent deel uit van alle bekende exoplaneten, en zijn ook nog eens veel groter dan de Aarde, zie o.a. deze Astroblog. De omstandigheden op de bodem van deze oceanen zijn zo extreem dat het water voldoende dicht is om een ​​hogedrukijs te vormen dat bekend staat als ‘ijs VII‘.



Het onderzoek, o.l.v. Jean-Alexis Hernandez, en gepubliceerd in Nature Communications, heeft aangetoond dat, in het geval zo’n exoplaneet leven herbergt – leven zoals wij dat kennen – dit leven voorzien kan worden van zouten en vitale voedingsstoffen via transport door dit exotisch hogedrukijs. ‘IJs VII‘ vervoert deze voedingsstoffen uit de gesmolten kernen van de exoplaneten van en naar het oppervlak. De moleculen van ijs VII zijn gerangschikt in een kubische kristallijne structuur en ontstaan bij een druk van meer dan 3 gigapascal (ong. 29.000 bar) en temperaturen tot 350 graden Celsius. Wetenschappers waren er eerder niet zeker van of zouten en andere voedingsstoffen van de rotsachtige kern van een planeet, door de ijs VII-mantel en in de vloeibare oceaan konden bewegen. ‘IJs VII’ kan zoutkristallen vasthouden, i.t.t. ‘normaal’ ijs dat zout verdrijft als het bevriest. Het onderzoek toonde met name aan dat ijs VII tot 2,5 % natriumchloride (’tafelzout’) kan bevatten. De aanwezigheid van zout verlaagt het smeltpunt van het ijs, De aanwezigheid van zout verlaagt het smeltpunt van het ijs, verzacht het en helpt thermische convectiestromen om het zoute ijs te laten stijgen. Hoofdonderzoeker Hernandez van het in Frankrijk gehuisveste ESRF, stelt: “Het transport van zout zou niet alleen van de bodem naar het oppervlak gaan, maar ook van het oppervlak naar de bodem. Heet ijs op de bodem van de mantel wordt zwaartekracht onstabiel daar het heter alsook minder dicht is dan het omringende ijs, waardoor het opstijgt. Er ontwikkelt zich een globale stroming en deze wordt in stand gehouden door het temperatuurverschil tussen de bovenkant en de onderkant van de mantel.” Deze stroom recyclet de voedingsstoffen en zouten die nodig zijn voor de biochemie. Hoewel hun aanwezigheid niet garandeert dat er leven bestaat in de oceanen van deze waterwerelden, vergroot het wel de kans dat dergelijke werelden bewoonbaar kunnen zijn.