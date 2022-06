Studie aan het flikkeren van Sagittarius A* geeft inzicht in materiestroom naar het zwarte gat toe

door

Kijk je naar het licht van een gloeilamp dan denk je dat het licht stabiel is. Toch flikkert dat licht 120 keer per seconde, meer dan wat het menselijk oog kan zien. Omdat de hersenen slechts een gemiddelde waarnemen van de informatie die ze ontvangen, is deze flikkering wazig en is de waarneming van constante verlichting slechts een illusie. Bij superzware zwarte gaten gaat het precies zoals bij gloeilampen, ook hun licht kan flikkeren en wel door de toevoer van materie naar het zwarte gat toe. Van twee superzware zwarte gaten zijn foto’s gemaakt zoals we weten, van M87* en van Sgr A*, de ene in het elliptische stelsel M87, de ander in ons eigen Melkwegstelsel. Omdat M87* zeer groot is (6,5 miljard zonsmassa) is diens waarnemingshorizon erg groot en gaat de flikkering er traag, met een tijdschaal van weken. Sgr A* (4,3 miljoen zonsmassa) is kleiner en daar kan de flikkering op een tijdschaal van seconden en minuten veranderen. Lena Murchikova (Institute for Advanced Study) en haar collega’s hebben de waarnemingen gedaan met de Event Horizon Telescope (EHT) aan Sgr A* bestudeerd en aan de hand van studie aan het flikkeren van de ontvangen straling hebben ze een simulatie gemaakt van de toevoer van materie naar het zwarte gat toe. Daaruit blijkt dat het meest waarschijnlijke beeld van de ‘voeding’ van een zwart gat in het galactische centrum gaat via direct invallend gas van grote afstanden, in plaats van een langzame overheveling (Engels: siphoning) van rond het zwarte gat draaiende materie over een lange tijdsperiode. Hieronder de simulatie van de massatoevoer naar Sgr A* toe.

Hier is het vakartikel over het onderzoek aan het flikkeren van het licht van Sgr A*, verschenen in Astrophysical Journal Letters. Bron: IAS.

