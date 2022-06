Is er wellicht een rechtshandige versie van ons linkshandig heelal?

Neutronen die in een atoomkern zitten met protonen kunnen voor zover bekend oneindig lang bestaan. Maar eenmaal los in de natuur is hun levensduur kort, pakweg 15 minuten. Hoe kort? Dat is nou juist het grote probleem. Natuurkundigen worstelen met die levensduur van losse neutronen, want de twee manieren om die levensduur te meten leveren een verschil op van negen seconden, een verschil met een statistische betrouwbaarheid van >4σ, teveel om te wijten aan systematische fouten bij de metingen. Nog even in kort bestek de ‘neutronen levensduur anomalie’, zoals het heet, daaronder de resultaten van recente metingen, waarbij werd uitgegaan van een opmerkelijke theorie, namelijk dat er wellicht een rechtshandige versie is van ons linkshandige heelal:

Neutronen die met protonen opgesloten zitten in atoomkernen zijn stabiel, die kunnen zo oud als het heelal worden. Maar zodra neutronen los in de natuur voorkomen vervallen ze in korte tijd. Bij het zogeheten bètaverval vervalt via de zwakke wisselwerking een neutron in ongeveer 878,5 ± 0,8 seconden, een klein kwartiertje dus, in een proton, een elektron en een antielektron neutrino (zie de afbeelding hieronder).

Dat meten ze met de zogeheten flessenmethode. Daarbij worden neutronen, die tot zeer lage temperaturen afgekoeld zijn, in een magnetische fles bewaard en na verloop van tijd kijkt men hoeveel neutronen er nog over zijn. Maar er is nog een andere manier om de levensduur (eigenlijk spreken ze van de halveringstijd) van neutronen te meten en dat gebeurt in buizen, waarin een bundel neutronen door een magnetische ‘protonenval’ wordt gestuurd. Men telt dan na verloop van tijd de hoeveelheid ingevangen protonen en je weet hoeveel neutronen vervallen zijn. Resultaat daarvan: neutronen hebben een levensduur van 887.7 ± 2.2 seconden, dus bijna negen seconden langer dan uit de metingen met de flessenmethode blijkt.

Het verschil tussen de twee metingen is hardnekkig en het lijkt erop dat ‘ie niet is weg te poetsen met meetfouten, maar dat neutronen daadwerkelijk op twee manieren kunnen vervallen, waarbij er één is waarbij neutronen vervallen in donkere materiedeeltjes. Dát past echter weer niet in het Standaard Model van de elementaire deeltjes en de natuurkrachten daartussen.