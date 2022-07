Maidentrip van het Space Launch System en Orion aanstaande? Eind augustus rollout en mogelijk lancering van dertigdaagse maanmissie.

NASA heeft recent bekend gemaakt dat het zogeheten ‘Artemis 1-Stack’, de combinatie van het Space Launch System – een kolossale raket met daarop een Orion-capsule – mogelijk eind augustus gelanceerd zal worden voor een flyby langs de maan. De SLS-raket met daarbovenop getakeld de Orion-capsule is inmiddels enkele dagen geleden weer terug geparkeerd in het Vehicle Assembly Building (VAB) in NASA’s Kennedy Space Center (KSC) in Florida na een reeks cruciale brandstoftesten, en zal i.i.g. eind augustus a.s. opnieuw een ‘rollout’ doen naar het LC-39B. Het megavoertuig zal tot die tijd in het VAB reparaties en en andere voorbereidende werkzaamheden ondergaan voor de aanstaande rollout c.q. lancering. Eind juni voltooide het SLS/Orion succesvol de zogeheten ‘dress rehearsal’ of generale repetitie. Artemis-1, zoals de komende maanmissie genoemd is, is de eerste lancering voor het SLS. Deze raket zal de onbemande Orion naar de maan lanceren voor een flyby. De missie zal zo’n 30 dagen duren, en moet de weg effenen voor toekomstige Artemis-missies naar de maan, waaronder een bemande missie in 2025. Artemis-1 heeft verschillende vertragingen opgelopen en recentelijk werd de certificering van de raket om te vliegen opgehouden door onvolledige brandstoftesten – een belangrijk onderdeel van de finale repetitie.