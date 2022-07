Eerste beelden James Webb Space Telescope: haarscherp en ultradiep

door

De eerste foto’s en spectra van de James Webb Space Telescope zijn boven verwachting scherp en diep. De Webb-partners NASA, ESA en CSA gaven de beelden vanmiddag vrij tijdens een gezamenlijke online persconferentie.

Na een half jaar afkoelen, testen en kalibreren is het nieuwe vlaggenschip voor de infraroodsterrenkunde eind juni aan zijn officiële wetenschappelijke taken begonnen. Vanaf morgen krijgen de astronomen ook de beschikking over de eerste ruwe data. “Ik verwacht heel snel de eerste wetenschappelijke artikelen”, zegt Ewine van Dishoeck (Universiteit Leiden en Europese co-PI van het instrument MIRI).

De objecten die Webb als eerste heeft waargenomen zijn:

1. SMACS J0723.3, een cluster van voorgrondstelsels die als een ‘lens’ het licht van extreem verre en zwakke stelsels versterken.

2. WASP-96b, een exoplaneet (van het type gasreus) op bijna 1150 lichtjaar afstand van de aarde. Hiervan is een spectrum genomen.

3. De Zuidelijke Ringnevel, of NGC 3132, een planetaire nevel in het sterrenbeeld Zeilen.

4. Het Kwintet van Stephan, een groep sterrenstelsels in het sterrenbeeld Pegasus.

5. De Carinanevel, een van de grootste nevels aan de zuidelijke hemel, die diverse open sterrenhopen bevat.

Webb is de grootste en krachtigste telescoop die ooit in de ruimte is gelanceerd. Europa (het Europese ruimteagentschap ESA) heeft binnen de samenwerking met NASA en CSA de spectrograaf NIRSpec geleverd en 50% van het midinfraroodinstrument MIRI. Het hart van de MIRI-spectrometer is in Nederland ontwikkeld en gebouwd door de Optische/Infraroodgroep van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

Bron: Astronomie.nl.

