Hier is Webb’s eerste foto, gepresenteerd door president Biden: de Deep Field van SMACS 0723

door

Tatááááá!!! Hier is de eerste echte wetenschappelijke foto van de James Webb Space Telescope (kortweg Webb), de foto die iedereen pas morgen vandaag had verwacht, maar die vanavon d vannacht 23.30 00.20 uur Nederlandse tijd al werd gepresenteerd en wel door niemand minder dan president Joe Biden en vice-president Kamala Harris van de Verenigde Staten, tezamen met NASA-baas Bill Nelson. Wat we op de foto zien is een foto van SMACS 0723, een voorgrondcluster van sterrenstelsel in het zuidelijke sterrenbeeld Vliegende Vis (Volans), dat middels het door Albert Einstein voorspelde effect van de zwaartekrachtlens als natuurlijke lens fungeert en het licht van achter de cluster liggende sterrenstelsels versterkt en afbuigt. Alle gebogen slierten die je op de foto ziet zijn sterrenstelsels die achter SMACS 0723 gelegen zijn, het cluster zelf ligt 4,6 miljard lichtjaar van ons vandaan. De foto is gemaakt met Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam), de belichtingstijd was 12,5 uur. Het gebied wat je op de foto ziet is zo groot aan de hemel als een zandkorrel die je op armlengte houdt.

Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...