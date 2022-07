Mogelijk heeft Webb ook al een supernova ontdekt

Het lijkt er op dat de Webb ruimtetelescoop op MJD (Modified Julian Date) 59752.362583, dat wil zeggen op 22 juni jongstleden, mogelijk een supernova heeft waargenomen! Mike Engesser (STScI) en zijn collega’s melden de waarneming van een infrarode ’transient’ in het sterrenstelsel SDSS J141930.11+525159.3, gedaan met de NIRCam van Webb. De beelden zijn vergeleken met gearchiveerde foto’s van Hubble, de voorganger van Webb, en op die foto’s is de transient niet te zien. Afhankelijk van het filter dat gebruikt is schatten ze de absolute helderheid van de transient, die de naam 2022owj heeft gekregen, op -16,0m tot -15,5m, bij een afstand tot de aarde van z=0,284 (weergegeven in roodverschuiving). Ze denken hier te maken te hebben met een supernova post-peak, dus eentje die al voorbij z’n maximum is.

Pleased to announce the official submission of a transient and possible supernova in JWST NIRCam data! The first such object!

Many thanks @gbrammer and his team for his help and also to the TSST team at STScI for their rapid analysis. https://t.co/FLiXuJaCXa pic.twitter.com/n7KbVKIrsY

— Mike Engesser (@Messenger_Astro) July 16, 2022