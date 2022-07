Webb heeft ook Jupiter en o.a. planetoïde Tenzing gefotografeerd

door

Maandagnacht zagen we al de foto van SMACS 0723, de volgende dag nog eens vier foto’s van vier verschillende astronomische objecten, allen gefotografeerd door Webb. Nu blijkt dat de ruimtetelescoop óók objecten dichtbij in ons zonnestelsel heeft gefotografeerd, te weten Jupiter en enkele maanden én diverse planetoïden, waaronder planetoïde 6481 Tenzing. Men liet Webb deze objecten fotograferen om te kijken of hij ook in staat was om snel bewegende objecten, zoals planetoïden en planeten, in beeld vast te leggen. Dat bleek gelukt te zijn, dus ook in dat opzicht is Webb goed bezig. Op een foto van Jupiter gemaakt met de NIRCam zien we enkele bekende taferelen op de gasreus, de evenwijdige banden en de Grote Rode Vlek. Die laatste ziet er wit uit omdat Webb in het infrarood naar objecten kijkt.

Webb was ontworpen om objecten te volgen en fotograferen die zo snel gaan als Mars, de Rode Planeet die maximaal 30 milliboogseconde per seconde aan de hemel beweegt. Door z’n waarnemingen heeft Webb laten zien dat hij objecten kan volgen die maximaal 67 milliboogseconde per seconde bewegen, dus ruim het dubbele van wat eerder was voorspeld. Het was om die volgsnelheid te testen dat ze Webb ook naar planetoïden lieten kijken, zoals naar 6481 Tenzing, een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter. In het geval van Jupiter zag Webb naast de banden en de Grote Rode Vlek ook de manen Europa, Thebe en Metis én de uiterst zwakke ringen van Jupiter.

