M74 alias ’the phantom galaxy’ schitterend vastgelegd door Webb

Ik kwam maandag bovenstaande foto tegen die de Webb ruimtetelescoop gemaakt heeft met z’n MIRI Instrument van M74 (NGC 628), een bekend spiraalstelsel in het sterrenbeeld Vissen, dat op 35 miljoen lichtjaar afstand van de aarde staat. In het Engels heeft het sterrenstelsel nog een bijnaam, the phantom galaxy. En als je de foto ziet die Webb/MIRI gemaakt heeft van M74 dan doet het stelsel die naam wel eer aan. In de tweet hieronder zie je de foto van Webb, met er naast een foto die ooit de Spitzer ruimtetelescoop, die ook in het infrarood keek, nam van M74.

Side-by-side comparison of Spitzer/IRAC and JWST/MIRI. This is real and you are completely unprepared*. Credits below. pic.twitter.com/yqHaIEf7KR — Prof. Allison Kirkpatrick (@AkAstronomy) July 18, 2022

De paarse kleur komt van straling afkomstig van gas dat vol zit met zogeheten PAH (‘polycyclische aromatische hydrocarbon) moleculen, zeg maar interstellaire sigarettenrook. De foto is gemaakt in het kader van het ‘treasury Go program‘ van Webb.

