Een kijkje bij Stonehenge

Met mijn vrouw reis ik al een week door het zuiden van Engeland en dat heeft al heel wat leuke bezoekjes opgeleverd aan bezienswaardigheden zoals kastelen, ruïnes en parken. Maar gisteren hadden we een wel heel enerverend én ook wel bloedheet tripje gepland, namelijk naar… Stonehenge. Ik hoef jullie natuurlijk niet uit te leggen dat dit megalithische monument van pakweg 2300 voor Christus astronomisch van grote waarde was – het dienstdoen als zonnekalender kwam hier onlangs nog aan de orde. Afijn, terwijl Zuid-Engeland zuchtte onder een hittegolf (en hier voor het eerst de 40 °C werd overschreden) bezochten mijn vrouw en ik de stenen van Stonehenge, tesamen met honderden anderen, Engelsen, Fransen, Japanners, Amerikanen, Italianen en noem maar op.

Het was indrukwekkend om het allemaal te zien, ook al is zo’n bezoekje vandaag de dag 100% commercie door alles wat er omheen gebeurt. Vooral het idee die enorme stenen meer dan 4000 jaar geleden eerst per boot en over land vanuit Zuid-Wales honderden kilometers zijn vervoerd om daarna op de Salisbury Plains te worden gebruikt als religieus-astronomisch centrum, werkelijk fascinerend.

