Na ons bezoek eergisteren aan Stonehenge had ik vandaag opnieuw een astronomische ‘ontmoeting’. Samen met Jonathan Hall (en onze beider wederhelften) bracht ik gisteren (woensdag) een bezoek aan het Herschel Museum in Bath, het museum dat gewijd is aan de sterrenkundigen William Herschel en zijn zuster Caroline. Herschel begon zijn loopbaan als musicus en componist, en was daar tamelijk succesvol in. Later raakte hij geïnteresseerd in sterrenkunde, een passie die hij deelde met Caroline. Hij staat bekend als de ontdekker van het feit dat de zon onderdeel is van de Melkweg, een platte schijf van sterren. Ook ontdekte hij op 13 maart 1781 de planeet Uranus. Hierboven zie je Jonathan en mij staan bij een replica van de telescoop waarmee Herschel Uranus ontdekte, een houten Newtontelescoop met een spiegel van 15,75 cm diameter en een brandpuntsafstand van 2,13 meter. Hieronder een fragment uit het originele dagboek van Herschel, te zien in het museum, waarin hij het voor het eerst heeft over ‘my planet‘.

In 1787 ontdekte hij de manen Titania en Oberon van de eerder eveneens door hem ontdekte planeet Uranus en in 1789 de maan Mimas van de planeet Saturnus. Herschel is tevens de ontdekker van het infrarood. Caroline werd bekend door de astronomische waarnemingen die zij met haar broer deed en ontdekte kometen en nevels. William Herschel kreeg één zoon, die in navolging van zijn vader ook aan sterrenkunde deed, John Herschel.

Hieronder meer info over het Herschel Museum en de speciale tentoonstelling over de viering van het 200e jaar na Herschel’s dood, een museum waarvan ik een bezoek zeker kan aanbevelen.

