Vergeet vooral Hubble niet – zie bijvoorbeeld deze gespiegelde sterrenstelsels

De laatste weken is er alle aandacht voor de James Webb Space Telescope (JWST, oftewel Webb) en het is terecht dat die aandacht er is. Maar laten we niet vergeten dat z’n voorganger, de Hubble Space Telescope (HST, oftewel Hubble) ook nog actief is (al sinds 1990!). Onlangs heeft ‘ie bijvoorbeeld bovenstaande foto gemaakt, een schitterend voorbeeld van een zwaartekrachtlens. Wat we zien is SGAS J143845+145407, een sterrenstelsel dat een mix is van een cluster van sterrenstelsels op de voorgrond (op 2,8 miljard lichtjaar afstand) en een sterrenstelsel dat gezien vanaf de aarde precies achter de cluster staat en dat 6,9 miljard lichtjaar van ons verwijderd is. Dat verste sterrenstelsel is een zogeheten luminous infrared galaxy (LIRG) en dankzij de cluster op de voorgrond is het maar liefst drie keer te zien, twee keer als de roodgekleurde spiraalstelsels en één keer als de vage ‘brug’ met de heldere kern precies tussen de stelsels in. Die LIRG’s kunnen wel 100 miljard keer de lichtkracht van de zon hebben en hun snelheid van stervorming – pakweg 100 sterren per jaar – is honderd keer groter dan dat van de melkweg. Hier is het vakartikel over de waarnemingen gedaan aan SGAS J143845+145407, te verschijnen in the Astrophysical Journal. Bron: NASA.

