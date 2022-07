Video; Chinese laboratoriummodule succesvol aangemeerd bij Tiangong, maar zorgen om LM-5B rakettrap die mogelijk ongecontroleerd naar de Aarde valt

De laboratoriummodule Wentian van het Chinese ruimtestation Tiangong is met een Lange Mars 5B-raket op 24 juli j.l. succesvol gelanceerd vanaf het Wenchang Spacecraft Launchcenter op het eiland Hainan. Zo’n 13 uur later koppelde de Wentian aan de kernmodule Tianhe, zie video hieronder. De Wentian is 18 meter lang en is het tweede element van de constructie voor Tiangong. Later dit jaar zal er nog een derde, grote module, de ‘Mengtian‘ (bet. ‘hemelse droom’), aan toegevoegd worden, waarmee de constructiefase van het station voltooid is, zie ook deze Astroblog. Momenteel is de Tiangong met de kernmodule Tianhe (‘harmonie der hemelen’) bemand, er zijn drie Shenzhou 14-missie-taikonauten aan boord.

Zorgen om de lange Mars-5B rakettrap, beschadiging huis in Ivoorkust

Zorgen zijn er om de rakettrap LM-5B waarmee de Wentian gelanceerd werd. De rakettrap maakt mogelijk een ongecontroleerde re-entry richting de Aarde. Het zou voor de derde keer op rij zijn dat China ervoor kiest om dit type rakettrap een ongecontroleerde re-entry te laten maken. In 2020 beschadigde zo’n rakettrap een huis in Ivoorkust. In 2021 belandde een LM-5B in de Indische Oceaan, zie Space-Track.org. Enkele ervaren ‘ruimtepuin-trackers’ houden zo de bewegingen van de 21-ton zware rakettrap continu in de gaten. Jonathan McDowell, een ervaren tracker van ruimtepuin, meent dat de orbitale gegevens van het US Space Command tonen dat ‘dat de 21-tons inerte kerntrap in een baan om de aarde blijft en niet actief van de baan is gehaald‘, aldus luidt zijn Twitterberichtje. Echter het Amerikaanse leger heeft nog niet via zijn officiële kanalen, zoals het US Space Command, melding gemaakt over de beweging van de LM-5B (CZ5B). Noch heeft Aerospace Corporation, een bedrijf dat doorgaans veel informatie verstrekt over ongecontroleerde re-entry’s, deze kwestie en publiek besproken. Een recente studie in Nature Astronomy, toont dat ongecontroleerde re-entry’s van rakettrappen een ‘onnodig risico’ met zich meebrengen, en ook dat China niet het enige land is dat aan deze praktijken debet is. De VS toonde zich bezorgd over China en de LM-5B, maar, aldus het artikel, de situatie kan ook anders zijn. De VS lanceert vooralsnog de meeste ladingen in de ruimte, en Amerikaans puin is de afgelopen jaren inderdaad op het eigendom van particuliere burgers gevallen, zowel in de VS als in acht andere landen. Gelukkig heeft geen van deze incidenten iemand op de grond schade berokkend. In de VS, bij NASA, worden re-entry’s geregeld onder het Orbital Debris Mitigation Standard Practices.