Webb ziet kandidaat-sterrenstelsels met roodverschuiving ∼20 (lees: daterend van 70-80 miljoen jaar na de oerknal)!

Het gaat snel, héél snel. Gisteren had ik het nieuws dat Webb een sterrenstelsel heeft gefotografeerd dat mogelijk een roodverschuiving van z=16,7 heeft, dat wil zeggen dat het stelsel er al was 235 miljoen jaar na de oerknal en dat de afstand 35 miljard lichtjaar bedraagt, CEERS-93316 zo heet het stelsel. Dat bericht van gisteren was een vervolg op mijn eerdere bericht over GLASS-z13, een stelsel dat ook door Webb is ontdekt en dat met z=13 de nieuwe recordhouder zou zijn qua afstand tot de aarde en ouderdom. En nu zijn we weer een dag later en stromen er via Twitter berichten binnen over nieuwe kandidaat-stelsels die met Webb’s NIRcam instrument zijn waargenomen en die reiken tot aan wat tot voor kort als onmogelijk werd beschouwd, rond de z=20 (Hubble kwam tot z=11)!! Allemaal gebaseerd op de James Webb Space Telescope (JWST) Early Release Observations (ERO), die op 13 juli j.l. werden gepresenteerd.

In de tweet hieronder zie je een grafiek met de roodverschuiving onderaan op de x-as, de ’terugtijdkijk’ bovenaan op de x-as, de tijd na de oerknal links op de y-as en de afstand rechts op de y-as.

I’d planned to update my earlier plot with 1 or 2 new galaxies tonight, but with at least 4 papers reporting galaxy candidates from z~14 to z ~ 20, there are already too many #JWST high-z galaxy candidates to keep up with. So, I added a sampling of today’s results: https://t.co/bH6aMgv5XY pic.twitter.com/zTdWJ7gLKs — Mike Boylan-Kolchin (@MBKplus) July 26, 2022

In de tweet hieronder zie je de consequentie van een roodverschuiving van z=20. Jawel, zo’n sterrenstelsel zou dan dateren van 70 tot 80 miljoen jaar na de oerknal (welke zelf weer 13,8 miljard jaar geleden plaatsvond). Net als bij CEERS-93316 is de afstand tot deze kandidaatstelsels niet bepaald door spectroscopie, maar door het opstellen van een profiel aan de hand van foto’s bij verschillende frekwentiebanden. Je ziet bijvoorbeeld de stelsels F200DB-045 (met z=20,4) en F200DA-006 (met z=20,6) in de grafiek aan de linkerkant, de piekjes wijzen op de meest waarschijnlijke roodverschuiving.

Here is another paper which identifies 3 candidate galaxies with redshift z>=20!

Time T = 70-80 Myr after the Big Bang.

All based on photometric, not spectroscopy data, from JWST.

All candidates will require peer-review and spectroscopic measurements.https://t.co/6DWvG16l09

12/ pic.twitter.com/9GYmy3dyhh — AkaSci 📡 (@akaschs) July 27, 2022

