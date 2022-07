Hakt Rusland de knoop door en stopt het met het ISS halverwege dit decennium of toch niet?

door

Roskosmos heeft sinds kort een nieuwe baas, Joeri Borisov, en hij laat er geen gras over groeien. Afgelopen dinsdag meldde Roskosmos dat het na 2024 wil gaan stoppen met de internationale samenwerking aan het ISS. Na de inval in Oekraïne op 24 feb j.l. door Rusland kristalliseerden de effecten van deze crisis zich ook steeds meer uit naar de ruimtevaart, enkele missies zijn al in de wacht gezet zoals ExoMars, echter bleven de gezamenlijke operationele activiteiten aan het ISS ongemoeid. Maar met de recente wisseling van de wacht, Borisov nam het stokje voer van Dmitri Rogozin, meldde Roskosmos op 26 juli j.l. dat Rusland zich in 2024 terugtrekt uit het ISS. Dit nieuws was verrassend daar daags ervoor er nog een ruimtewandeling gemaakt was door ESA-astronaute Samantha Cristoforetti en de Russische kosmonaut Oleg Artemjev. Ook is er recent een overeenkomst gemaakt tussen NASA en Roskosmos dat ze voorlopig nog gezamenlijk met de Sojoez zullen blijven vliegen.

Sancties, en tirade

Op 25 februari j.l. schreef ik een Astroblog die gaat over de verklaring van de Amerikaanse regering, van 24 februari j.l., waarin gesteld wordt dat Amerika de Russische ruimtevaartindustrie zal ‘degraderen’, wat erop neer komt dat het Russisch ruimtevaartprogramma niet geschuwd zal worden van de opgelegde Amerikaanse sancties n.a.v. de crisis tussen Rusland en Oekraïne. De verklaring, zie hier meldde dat de VS de helft van Ruslands hightech-import zullen afhouden. Dit leidde op zijn beurt tot een scherpe reactie van Dmitri Rogozin, op Twitter merkte Rogozin op dat de VS reeds veel high-tech producten tegenhield. Echter NASA meldde direct erna dat de operaties aan het ISS geen gevaar liepen. Rogozin’s tirade volgde; “Wil je onze samenwerking aan het ISS vernietigen?” vroeg Rogozin zich af, erop wijzend dat de baan van het ISS in stand wordt gehouden door stuwraketten die gemonteerd zijn op de Russische Zvezdamodule van het ISS. “Als je de samenwerking met ons blokkeert, wie zal het ISS dan redden van een ongecontroleerde deorbit, wanneer het mogelijk in de VS of Europa kan vallen?” De tirade betrof ook het bemoeilijken van uitwisselen van kosmonauten en astronauten in de trainingscentra van beide landen.

In maart wordt meer duidelijk over de gevolgen van de inval op de ruimtevaart van de VS en Rusland. zie deze Astroblog. De tegenmaatregelen van Rusland als reactie op de Amerikaanse sancties betreffen de levering van de Russische RD-180 en RD-181 motoren. Roskosmos, wil stoppen met de levering, als vergelding (alhoewel de VS reeds voorzien is van de motoren tot 2025). Ook technisch onderhoud door NPO Energomash wordt stopgezet. De VS vervangt de AtlasV/RD combinatie met de Vulcan Centaur-raket en de Blue Origin BE-4-motor. Volgens Reuters zei Rogozin op de Russische televisie dat als gevolg van de sancties “we de VS niet meer kunnen voorzien van de beste raketmotoren ter wereld. Laat ze op iets anders vliegen, hun bezemstelen, ik weet niet wat.” Ook weigerde Roskosmos dit voorjaar de OneWeb satellieten te lanceren vanaf Baikonoer, zie o.a. deze AB, en deze AB. Ook liet Rogozin weten, via Twitter/link, naar een (helaas momenteel verwijderde) video van Russia Today,, aldus SpaceNews, de samenwerking betreffende het ISS te heroverwegen.



In tegenstelling tot Rogozins uitlatingen, heeft NASA de samenwerking met Rusland m.b.t. het ISS benadrukt. Kathy Lueders, NASA’s hoofd ruimte-operaties stelde al op 28 februari j.l. dat NASA wel hard zoekt naar meer ‘operationele flexibiliteit’, en hiermee doelde ze op het Cygnus NG-17 cargoschip van Northrop, als vervanging voor het Russische Progress-cargoschip. Maar gisteren volgden er meer positieve geluiden. NASA’s Kathy Lueders, aldus Space.com meldde dat het allemaal niet zo een vaart loopt, zie ook hier. Ze heeft gesproken met Roskosmos en mogelijk loopt de samenwerking aan het ISS tot 2028 toch ‘normaal’ door. Een teken aan de wand was mogelijk ook het interview dat afgelopen dinsdag gepubliceerd werd door Roscosmos, m.b.t. ROSS, het nieuwe Russische ruimtestation. Vladimir Solovyov, de directeur van het Russische segment van het ISS, liet zich daarin uit dat het mogelijk niet verstandig is dat Rusland zich terugtrekt uit het ISS. Bronnen; Space.com, NASA, Reuters, AP, CNBC

