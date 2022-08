Neeltje Jans gefotografeerd vanuit het ISS

door

Vandaag kwam ik deze foto tegen van Neeltje Jans, het voormalige werkeiland als onderdeel van de Oosterscheldekering in Zeeland, waarop nu een informatie- en attractiepark te vinden zijn. De foto – catalogusnaam ISS066-E-137961 – is gemaakt op 8 februari 2022 om 13:19:16 GMT vanuit het internationale ruimtestation ISS door een lid van ISS-expeditie 66, gemaakt met een Nikon D5 digitale camera met een brandpuntsafstand van 1150 mm. Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. De naam Neeltje Jans is de naam van de boot die vastgelopen is op de zandplaat, het is een oude volksbenaming voor de beschermgodin Nehalennia.

