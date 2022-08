Top Gun: Maverick, verbluffend ‘down-to-earth’!

door

De Mission Impossible-reeks, Rain Man, A Few Good Man, en mogelijk nog in de nabije toekomst, een film opgenomen op het ISS, het palmares van Tom Cruise is uitgebreid. Maar nu schittert Cruise in Top Gun: Maverick. De film markeert mijns inziens het einde van een tijdperk, de marine c.q. luchtmacht die de mindere inzet van de ‘grim-jawed, steely-eyed fighterpilot‘ nastreeft – in deze piloot ‘Pete Mitchell’ bijnaam ‘Maverick’ en vertolkt door Cruise – en de overgang wil naar het gebruik van uiterst efficiënte, onbemande drones, die onvermoeibaar kunnen verkennen, transporteren, en zonodig bombarderen. Eerlijk gezegd had ik geen idee wat te verwachten bij dit vervolg op de originele Top Gun, uitgebracht in 1986. Het leek mij een, zogezegd ‘mission impossible’. Wat zou moeten tippen aan de sympathieke bravoure van ‘Maverick’, ‘Iceman’ of ‘Goose’, en de majesteuze beelden van mens en machine? In het besef dat er mogelijk een einde komt aan het tijdperk van bemande gevechtsvliegtuigen, komt er ook een einde aan deze avontuurlijke stijl van leven, dit leven waarbij piloten, al zwevend ’tussen hemel en aarde’ beheerst lijken te worden door het ‘gevoel van ultieme vrijheid’, en het uiterste uit zichzelf kunnen halen bij het opzoeken van de grens tussen mens en machine? (iets dat velen ook inspireert, zie bijvoorbeeld ook dit verhaal over de ‘Darkstar’ van ‘Maverick’? Zou deze bravoure terugkeren, of zou deze sfeer plaats maken voor iets anders? Ik was zeer benieuwd…

Het duurde zo een 10 jaar, maar het vervolg van Top Gun kwam er. En het scenario neigde m.i. maar het laatste.. De sfeer was anders, de bravoure werd door Cruise deels vervangen door een aanzienlijk meer ingetogen vertolking van ‘Maverick’. Innemend, en kalm speelde Cruise ‘Maverick’, beseffend dat zijn carrière er bijna opzit, maar toch zo graag nog een keer van dienst wil zijn en vlammen. Hij schat in dat de beoogde, ‘schier onmogelijke missie’ waar hij zich nog eenmaal in moet storten, een team van ‘menselijke piloten’ vereist. Hij leert ze het ‘flying from the seat of your pants’ een uitdrukking die ik in het boek ‘Moonwalker‘ terugvond, uitgesproken door Charlie Duke (testpiloot/Apollo 16 astronaut); vertrouw naast je meters, ook altijd op je intuïtie. Maverick moet inschatten wie hem het best kan bijstaan, en de majestueuze beelden, van de natuur, de straaljagers, i.d. de F/A 18 Hornets, vormen een magisch decor. Het geheel wordt gelardeerd met een vleug romantiek tussen de personages, en ik zou zeggen, ook tussen piloot en ‘zijn’ machine… Wie de ‘vijand’ mag uitbeelden blijft een mysterie, al worden er wel enkele Su-57’s neergehaald. De oude garde acteurs die in dit genre film terugkeren, passeren de revue, er is Ed Harris, onvergetelijk als Gene Krantz in ‘Apollo 13‘ en Val ‘Iceman’ Kilmer, Jon Hamm, Jennifer Connelly, beiden o.a. bekend uit ‘The Day the Earth Stood Still‘. De rest van de oude Top Gun crew is vervangen door veel jongere tegenhangers, die allen enigszins soortgelijke bijnamen dragen. Het is makkelijk je door TGM mee te laten slepen, maar het is juist die combinatie van opvallende ingetogenheid, en de innemendheid van de personages, handelend in het realistisch besef dat er mogelijk een eind komt aan zowel de carrière van ‘Maverick’, maar ook op den duur aan dat van zijn companen, oud en jong, die de film zijn klasse geeft. Het gaat niet ‘over de top’ maar is veeleer verrassend ‘down-to-earth’. Dit is waarom ik deze film een ieder aanraadt. Het is een waardig opvolger van Top Gun en een tribuut aan Tony Scott, de regisseur van Top Gun, die in 2013 stierf.



Synopsis, Score, ISS en Tom Cruise

De eerste plannen voor een vervolg op de film Top Gun waren er al in 2010. Er werd besloten om te focussen op de personages van Cruise en Kilmer. Het verhaal speelt zich dertig jaar af na de gebeurtenissen uit Top Gun. Pete ‘Maverick’ Mitchell keert terug naar de vliegbasis om een groep nieuwe piloten op te leiden. TGM scoort bijzonder goed. De film ontving over het algemeen zeer gunstige recensies van critici. Top Gun: Maverick gaat de geschiedenis in als 50ste film die een miljard of meer opbracht, qua bioscoopopbrengsten wereldwijd aller tijden. Symbolische verwijzingen naar de luchtvaart zijn er ook, zoals bijvoorbeeld naar Amelia Earheart, Charles Lindbergh, en nog meer van deze leuk bedachte verwijzingen. Het is nu wachten op de ‘kers op de taart’ voor Tom Cruise qua filmwerk. Cruise zou, samen met regisseur Doug Liman, een film gaan schieten op het ISS, dit werd bekend in 2020, zie deze Astroblog. Met een Crew Dragon zullen ze ernaar toegebracht worden. Voorlopig staat het project in de wacht. Rusland was Hollywood net voor, zie deze Astroblog. Een Russische actrice en regisseur reisden in het najaar van 2021 af naar het ISS om een film op te nemen. PopularMechanics, Moonwalker, Vue Amersfoort.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...