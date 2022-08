Er zijn niet veel plaatsen meer waar Planeet Negen zich kan verbergen

door

Er wordt al jaren gespeurd naar Planeet Negen, de hypothetische planeet die zich in het buitenste gedeelte van het zonnestelsel – ver buiten de baan van Neptunus – zou bevinden en die een massa ergens tussen de “vijf en vijftien keer” die van de Aarde zou hebben. Het waren Konstantin Batygin en Michael E. Brown (Caltech Universiteit) die in 2016 het bestaan van Planeet Negen opperden en dat deden ze op basis van het opmerkelijke gedrag dat een aantal Transneptunische objecten met hun baan om de zon in het buitengebied van de Kuipergordel vertoonden. Planeet Negen zou zich ergens in dat buitengebied moeten bevinden op een afstand tussen een paar honderd en een paar duizend Astronomische Eenheid (1 AE=de afstand Zon-Aarde, 149 miljoen km). Zoals gezegd wordt er al jaren uitgekeken naar een glimp van Planeet Negen, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Recent is daar weer een nieuwe zoektocht bijgekomen en ook die heeft nul komma niks opgeleverd. Twee sterrenkundigen, te weten Chris Sedgwick en Stephen Serjeant hebben de gegevens geanalyseerd van twee satellieten die in het infrarood waarnemingen van de hemel hebben verricht – een planeet als P9 zou door z’n warmte vooral IR-straling moeten afgeven. Die twee satellieten waren de InfraRed Astronomical Satellite (IRAS) en de AKARI Space Telescope. Die eerste was een Nederlandse missie die al lang geleden werd uitgevoerd (1983), de tweede dateerde van twintig jaar later. Sedgwick en Serjeant kozen deze twee surveys omdat ze de hele IT-hemel hadden vastgelegd en het tijdsverschil van twintig jaar genoeg was voor een planeet als P9 om z’n positie te verraden door in die tijd ietsje op te schuiven aan de hemel. Sedgwick en Serjeant vonden weliswaar 500 kandidaten, die qua energiespectrum een afstand tot maximaal 1000 AE hadden en die minder massa hadden dan Neptunus. Maar toen ze de IR-profielen van de kandidaten nader gingen bestuderen bleek het allemaal te gaan om wat ze galactisch cirrus noemen, een zwakke gloed van interstellaire wolken van gas dat niet in het visuele deel van het spectrum te zien, wel in het IR deel. Uiteindelijk bleek niet één van de kandidaten daadwerkelijk de gezochte planeet te zijn. Hier het vakartikel over de speurtocht naar Planeet Negen. Bron: Phys.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...