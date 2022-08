Earendel, de verste ster in het heelal ontdekt door Hubble, nu ook waargenomen door Webb

door

Eind maart dit jaar werd bekend dat met de Hubble ruimtetelescoop een ster was ontdekt die met een afstand van 28 miljard lichtjaar (lees: het licht deed er 12,9 miljard jaar over ons te bereiken) de verst verwijderde ster tot de aarde was ooit waargenomen. Die ster is Earendel, genoemd naar een karakter in J.R.R. Tolkien’s “Lord of the Rings” en te vinden in het sterrenbeeld Walvis (Cetus) en zichtbaar dankzij de werking van WHL0137-LS (a.k.a. Sunrise Arc). Dat is de cluster van sterrenstelsels die zich precies tussen ons en de ster in bevindt en die werkte als een zwaartekrachtlens, waardoor het licht van de ster meer dan duizend keer werd versterkt. En nu is Earendel waargenomen door Webb, Hubble’s opvolger – hierboven de foto van Earendel, gemaakt afgelopen zaterdag tijdens ‘JWST program 2282‘. Hieronder een tweet waarin je een close-up ziet van Earendel in de fotó’s van Hubble en Webb.

Here are closeups with Earendel pointed out by a red line. The brighter image is from JWST. pic.twitter.com/u6I7esm1Ua — Steve 🇨🇦 (@quadraticadder) August 2, 2022

