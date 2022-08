Nabije superaarde ontdekt die zich (deels) in de leefbare zone van zijn ster bevindt

door

Japanse sterenkundigen onder leiding van Bun’ei Sato (Tokyo Institute of Technology) hebben bij de rode dwergster Ross 508 een zogeheten superaarde ontdekt, een exoplaneet die vier keer zoveel massa als de aarde heeft. De ster (spectraaltype M4,5) en z’n planeet staan slechts 37 lichtjaar van ons vandaan in de richting van het sterrenbeeld Slang (Serpens), voor sterrenkundigen is dat bij wijze van om de hoek. Pakweg driekwart van alle sterren in het Melkwegstelsel zijn rode dwergsterren (de zon is een gele dwergster), maar omdat ze kleiner zijn dan de zon en minder licht geven zijn ze moeilijk waarneembaar. Maar in het infrarood zijn ze beter zichtbaar. Daarom hebben Sato en z’n team gebruik gemaakt van een nieuw instrument om Ross 508 waar te nemen en wel de IRD (Infrared Doppler), welke verbonden is aan de Subaru telescoop op Hawaï en ontwikkeld door het Astrobiology Center in Japan.

Met de IRD zagen ze de spectraallijnen van Ross 508 ietsje heen en weer bewegen in het spectrum, een Doppler-verschuiving die er op wijst dat de ster heen en weer wiebelt ten opzichte van de aarde en dat wiebelen wordt veroorzaakt doordat er iets zwaars is dat aan de ster trekt (zie de grafiek hierboven). Dat blijkt dus Ross 508 b te zijn, de nu ontdekte superaarde. Deze draait in slechtrs 11 dagen om z’n moederster. Hij staat dus veel dichterbij z’n centrale ster dan de aarde tot de zon. En toch ligt Ross 508 b deels in de leefbare zone van de ster. Dat komt doordat hij een elliptische baan heeft en een deel ervan in de leefbare zone, die dichterbij Ross 508 ligt dan de leefbare zone van de zon, omdat de rode dwerg Ross 508 minder heet is (zo’n 3.070K). De leefbare zone is de zone bij een ster waar de temperatuur geschikt is om er water in vloeibare vorm te laten voorkomen. Hier het vakartikel over de ontdekking van Ross 508 b, verschenen in de Publication of the Astronomical Society of Japan op 30 juni 2022. Bron: NAOJ.

