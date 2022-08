Webb legt stellaire gymnastiek in het Karrenwielstelsel vast

door

Met z’n Near-Infrared Camera (NIRCam) en Mid-Infrared Instrument (MIRI) heeft de Webb ruimtwetelescoop bovenstaande foto gemaakt van ESO 350-40, een lensvormig en ringvormig sterrenstelsel op 496 miljoen lichtjaren afstand in het sterrenbeeld Beeldhouwer, dat we beter kennen als het ‘Karrenwielstelsel’. Kenmerkend aan het stelsel zijn de ‘spaken’ van het wiel, gelegen tussen de binnenste. ovalen ring en de buitenste cirkelvormige ring. Deze buitenste ring bestaat uit jonge sterrenhopen met voornamelijke blauwe sterren, een gebied waar vaak supernovae optreden. Dit duidt erop dat het sterrenstelsel een intense vorm van stervorming heeft meegemaakt. Het Karrenwielstelsel was in het verleden een spiraalvormig sterrenstelsel, totdat het in aanvaring kwam met een kleiner sterrenstelsel, ongeveer 440 miljoen jaar geleden. Dit kleinere sterrenstelsel is dwars door het midden van het Karrenwielstelsel gevlogen, wat voor een korte periode van verhoogde zwaartekracht heeft gezorgd. Hierdoor ontstond er een golf, zoals je ook krijgt als je een steen in een vijver gooit, die ervoor zorgde dat het stelsel zijn huidige ringvorm heeft. Deze ringvorm zal in de toekomst langzaam verdwijnen totdat het Karrenwielstelsel weer zijn oude spiraalvorm aanneemt. Hieronder een tweet van de NASA waarin je in een animatie de foto’s ziet die Hubble en Webb van het Karrenwielstelsel hebben genomen.

Dankzij MIRI hebben de sterrenkundigen het gebied tussen de ringen in goed kunnen bestuderen. Ze hebben er gebieden gezien die rijk zijn aan koolwaterstoffen en andere chemische verbindingen, evenals silicaatstof, zoals veel van het stof op aarde. Deze gebieden vormen een reeks spiraalvormige spaken die als het ware het skelet van het stelsel vormen. Bron: NASA.

