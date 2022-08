De aarde is sneller om zijn as gaan draaien

door

Een dag – lees: één omwenteling van de aarde om zijn as – duurt formeel weliswaar 24 uur, maar in de praktijk blijkt die gemiddeld 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden te duren. Met de schrikkeljaren eens in de vier jaar, waarbij we een extra dag in de vorm van 29 februari hebben, wordt die tijd weer gecorrigeerd. Maar recentelijk blijkt er iets anders met de omwenteling van de aarde aan de hand te zijn: hij draait sneller rond, niet in een geleidelijke versnelling, maar meer schoksgewijs, en daarmee is de dag nog ietsje korter geworden. Op 29 juni werd door wetenschappers van het National Physical Laboratory in Engeland gemeten dat de aarde één omwenteling 1,59 milliseconde sneller had gedaan en op 26 juli deed de aarde er 1,50 milliseconde sneller over, sneller dan gemiddeld. Alle tijden waren met atoomklokken gemeten. Wat de oorzaak van de versnelde rotatie precies veroorzaakt is niet bekend, maar er zijn wel enkele mogelijke oorzaken:

Het kan te maken hebben met de veranderende klimaatsystemen, zoals het smelten en bevriezen van gletsjers of van winden, waarvan het verschuivende gewicht aan de aarde trekt.

Aardbevingen en andere seismische activiteit die massa naar het centrum van de aarde verplaatsen, net zoals een ronddraaiende schaatser zijn armen naar binnen trekt en dan sneller ronddraait.

Beweging in de gesmolten kern van de aarde die de massa op de planeet verschuift.

Oceaancirculatie en druk op de zeebodem die aan de aardas trekt.

En mogelijk heeft het te maken met de “Chandler Wiebel”, dat is een natuurlijke verschuiving van de aardas omdat de planeet niet perfect bolvormig is, een verschuiving die kan worden gekoppeld aan z’n draaisnelheid.

Wetenschappers denken dat de versnelling nog niet zal leiden tot het invoeren van negatieve schrikkelseconden, waarbij er tijd af gaat in plaats van bij komt, zoals gebruikelijk bij schrikkeldagen en schrikkelseconden. Bron: Phys.org.

