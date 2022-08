Ze willen zoeken op de oceaanbodem naar een interstellaire meteoriet die in 2014 op aarde neerkwam

door

Op 8 januari 2014 was een heldere meteoor zichtbaar in Azië, die als meteoriet ergens neerplonste voor de kust van Papoea Nieuw Guinea. Zoiets komt iedere dag wel voor, zo’n meteoriet uit de ruimte die neerkomt op aarde. Maar met CNEOS 2014-01-08, zoals de meteoriet door het leven gaat, was iets anders aan de hand. Uit berekeningen van de gegevens van de baan van de meteoor/meteoriet blijkt dat dit stuk ruimtesteen niet uit het zonnestelsel kwam, maar uit de interstellaire ruimte, dus van buiten het zonnestelsel. En als dat zo is dan is CNEOS 2014-01-08 het derde interstellaire object dat we kennen, na ‘Oumuamua and Borisov, én het eerste dat tegen de aarde gebotst is. Sterrenkundestudent Amir Siraj en z’n leraard Harvard professor Avi Loeb (jawel, dé Loeb) denken dat CNEOS 2014-01-08 een halve meter groot is en nu ergens op de bodem ligt voor de kust dus van Papoea Nieuw Guinea. Nou is er alleen één probleem met het karakteriseren van CNEOS 2014-01-08 als interstellair object en dat is niet alleen dat je het brokstuk nog ergens moet zien te vinden op de uitgestrekte oceaanbodem: de gegevens waarmee het tweetal CNEOS 2014-01-08 uitriep als interstellair object kwamen van het ‘U.S. Department of Defense’ en daarmee is alles rondom CNEOS 2014-01-08 ‘classified’, dus geheim. De bewering van Siraj en Loeb werd echter bevestigd in april 2022, toen Joel Mozer, de hoofdwetenschapper van het Space Operations Command van de U.S. Space Force, de geclassificeerde gegevens in kwestie beoordeelde en “bevestigde dat de aan de NASA gerapporteerde snelheidsschatting voldoende nauwkeurig was om een ​​interstellaire baan aan te geven”, zoals te lezen in de tweets hieronder (en in deze Astroblog van Angèle van Oosterom).

Versterkt door de uitspraak van Mozer denken Siraj en Loeb nu aan het opduiken van fragmenten van CNEOS 2014-01-08. Ze denken dat die fragmenten mogelijk magnetisch zijn en dat ze met een grote magneet opgevist kunnen worden. Met de juiste (nu nog geheime) gegevens van de Amerikaanse lichtmacht hopen ze het gebied waar de meteoriet terechtkwam te kunnen beperken tot een gebied van 10 km². Hieronder twee vakartikelen over de interstellaire meteoriet.

Amir Siraj, Abraham Loeb, Tim Gallaudet, An Ocean Expedition by the Galileo Project to Retrieve Fragments of the First Large Interstellar Meteor CNEOS 2014-01-08. arXiv:2208.00092v1 [astro-ph.EP], arxiv.org/abs/2208.00092.

Amir Siraj, Abraham Loeb, The 2019 Discovery of a Meteor of Interstellar Origin. arXiv:1904.07224v4 [astro-ph.EP], arxiv.org/abs/1904.07224

Bron: Phys.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...