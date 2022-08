Precies tien jaar geleden landde Curiosity in de Gale krater op Mars

door

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de rover Curiosity van de NASA landde in de Gale krater op Mars, een landing die vooraf ging door een bloedstollende ‘seven minutes of terror’, waarin de rover door de ijle Marsatmosfeer afdaalde tot aan het oppervlak. Curiosity (a.k.a. Mars Science Laboratory, MSL) is nog steeds actief in die krater, o.a. speurend naar sporen van leven. Voor dat laatste heeft Curiosity het Sample Analysis at Mars (SAM) instrument aan boord, waarmee ter plekke bodemmonsters kunnen worden geanalyseerd. Hier een top 5 van ontdekkingen die SAM afgelopen tien jaar gedaan heeft:

Detectie van organische verbindingen op Mars, d.w.z. organische moleculen waar ook koolstof toe behoort. Het zijn moleculen die als bouwstof kunnen dienen voor eenvoudig leven. Of er ooit leven op Mars is geweest is niet bekend. Hoewel de isotopen in koolstofdioxide en methaan gemeten tijdens sommige SAM-monsteranalyses kunnen wijzen op oude biologische activiteit die de waargenomen organische stoffen produceert, is het belangrijk dat er ook niet-levensgebaseerde verklaringen zijn. Zo kan dit isotopensignaal bijvoorbeeld ook het resultaat zijn van een interactie tussen ultraviolet licht van de zon en koolstofdioxide in de atmosfeer van Mars, waarbij organische stoffen worden geproduceerd die naar de oppervlakte vallen, een verklaring waarbij geen leven nodig is. Een variabele hoeveelheid methaan in de atmosfeer. Met SAM’s Tunable Laser Spectrometer hebben ze fluctaties van methaan gemeten in de atmosfeer van Mars. Op aarde wijst die veranderlijkheid op biologische processen die het methaan in wisselende hoeveelheden produceren, maar op Mars zouden ook geologische processen de veranderlijkheid kunnen produceren. Leeftijdsbepaling van de rotsen in de Gale krater. Dankzij onderzoek met SAM heeft men de ouderdom vast kunnen stellen van de rotsen in de Gale krater en van de tijd dat deze blootgesteld heeft gestaan aan het zonlicht (d.w.z. hoe lang het aan het oppervlak ligt). De rotsen blijken vier miljard jaar oud te zijn en via sedimentatie kwamen ze terecht in het gebied genaamd Yellowknife Bay. Meer informatie over de geschiedenis van water op Mars. Dankzij SAM zijn onderzoekers meer te weten gekomen over de ‘natte geschiedenis’ van Mars. Zo is nu bewezen dat er in de Gale krater water heeft gestaan, iets dat onder andere is afgeleid uit de vondst van het mineraal jarosiet. Dat mineraal bleek ook nog eens honderden miljoenen jaren jonger te zijn dan eerder gedacht. SAM heeft ook laten zien hoe Mars uiteindelijk veranderde van een warm en vochtige fase in de koude en droge fase waar het nu in zit. Biologisch bruikbaar stikstof. Op aarde is stikstof essentieel voor leven, maar dat kan het alleen doen als het in ‘vaste vorm’ is, zoals dat heet. In 2015 ontdekte SAM inderdaad ‘fixed’ stikstof en dat bleek de laatste 3,5 miljard jaar aanwezig te zijn op Mars. Hoewel dit nitraat vroeg in de geschiedenis van Mars kan zijn geproduceerd door thermische schokken van meteoorinslagen, is het mogelijk dat vandaag de dag een deel van het vaste stikstof zich in de atmosfeer van Mars vormt.

Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...