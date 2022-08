Ontbreken donkere materiehalo’s in Fornax cluster steun in de rug voor alternatieve zwaartekrachtstheorie

door

Een internationaal team van sterrenkundigen van de Universiteit van Bonn en de Universiteit van Saint Andrews (Schotland) heeft onderzoek gedaan aan dwergsterrenstelsels in de Fornax cluster, de op één na meest nabije cluster van sterrenstelsels, en de conclusie was dat halo’s van donkere materie bij de dwergstelsels ontbreken. Dat is in tegenspraak met het heersende ΛCDM model van het heelal, dat voorspelt dat ook dwergstelsels omgeven moeten zijn door een halo van donkere materie. Elena Asencio en haar team zagen met de VLT Survey Telescope van het European Southern Observatory (ESO) dat de lichtzwakke en kleine dwergstelsels in de Fornax cluster te maken hebben met verstoringen, welke te maken hebben met de getijdewerking van grotere sterrenstelsels in de cluster. Het ΛCDM model zegt dat dwergstelsels minder last van de getijdewerking zou moeten hebben omdat hun omringende donkere materiehalo’s als buffer zouden werken.

De sterrenkundigen concluderen dat de dwergstelsel al lang geleden door de zwaartekracht uiteen zouden zijn getrokken als het ΛCDM model wordt gehanteerd, zelfs als de waargenomen getijdewerking 64 keer zo zwak zou zijn als de eigen zwaartekracht van de dwergstelsels. Maar ze bestaan nog steeds, dus er is iets met het ΛCDM model aan de hand. De sterrenkundigen denken daarom dat de zogeheten Milgromian dynamics (MOND), een alternatieve verklaring voor de zwaartekracht die afwijkt van die van Newton en Einstein, de situatie in de Fornax cluster beter kan verklaren. In MOND krijgt de zwaartekracht een boost in het regiem van de lage versnellingen. De waargenomen hoeveelheid verstoringen in de Fornax cluster lijkt met MOND in overeenstemming te zijn. Kennelijk ontbreekt de buffer van donkere materie rondom de dwergstelsels en is er sprake van een afwijkend regiem van zwaartekracht. Hier is het vakartikel over het onderzoek aan de Fornax cluster, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.

