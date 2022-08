Kosmische poëzie in beweging in het Karrenwielstelsel

door

Enkele dagen terug liet ik jullie hier de foto zien die Webb had gemaakt van ESO 350-40, het lensvormige en ringvormige sterrenstelsel op 496 miljoen lichtjaren afstand in het sterrenbeeld Beeldhouwer, dat we beter kennen als het ‘Karrenwielstelsel’. De sterrenkundige Mark McCaughrean zag die foto ook én de vergelijking met de foto die de Hubble ruimtetelescoop 27 jaar eerder van hetzelfde stelsel had gemaakt. Hem viel gelijk iets op: sommige voorgrondsterren waren iets verschoven! De foto’s van Webb en Hubble goed bestuderend zag hij dat zes sterren in de loop van die 27 jaar ietsje verschoven waren. In de animatie hieronder – geplukt uit de tweet hieronder – zie je die beweging goed in beeld.

For your entertainment & edification: Was playing around with making a dissolve between the new #JWST infrared image of the Cartwheel Galaxy & the old 1995 Hubble visible one. That 27 year baseline is long enough to see a lot of motion in some of the foreground stars 🙂 pic.twitter.com/FKBGIHDmrR — Mark McCaughrean (@markmccaughrean) August 4, 2022

Je ziet alle sterren in zuidwestelijke richting bewegen, dus kennelijk behoren ze tot dezelfde sterrenhoop in ons eigen Melkwegstelsel – nee, ze horen niet tot het Karrenwielstelsel, dat véél verder weg ligt. McCaughrean heeft van de zes sterren de Gaia DR3 gegevens onderzocht en geconstateerd dat ze tussen de 0,5 en 2 boogseconden hebben afgelegd in die 27 jaren, een schijnbare beweging aan de hemel. Vreemd is wel dat ze niet allemaal dezelfde kant uit bewegen, dus zit zal nog wel een staartje krijgen. Bron: Francis Naukas.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...