Aanwijzingen gevonden dat de eerste aardse continenten het gevolg waren van enorme meteorietinslagen

De hypothese bestaat al een poosje: dat de allereerste aardse continenten het directe gevolg waren van enorme meteorietinslagen, die in de eerste miljard jaar van de aarde (nu pakweg 4,5 miljard jaar oud) plaatsvonden. Alleen ontbrak er bewijs voor. Maar onderzoekers van Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences hebben nu voor het eerst aanwijzingen gevonden hiervoor. Tim Johnson en zijn team hebben onderzoek gedaan naar kleine kristallen van het mineraal zirkoon in rotsen in het gebied genaamd Pilbara Craton in het westen van Australië, één van de best bewaarde lokaties waar de oorspronkelijke korst van de aarde te vinden is.

Hoe cool dat geologen veel leren over de geschiedenis van de aarde met oeroude kristallen, zo klein als de dikte van een mensenhaar! Zo zag @early_earth_tim hoe een van de oudste continentale korsten ontstond door meteorietinslagen. Nu in @nrcwetenschap https://t.co/ToJjgEfWMv — Laura Bergshoef (@Science_Lau) August 11, 2022

Door bestudering van de samenstelling van de zuurstofisotopen in deze zirkoonkristallen zagen ze een ’top-down’-proces dat begint met het smelten van rotsen nabij het oppervlak en naarmate het dieper komt steeds meer vordert, hetgeen overeenkomt met het geologische effect van gigantische meteorietinslagen. Ze denken daarom dat met deze grote inslagen, die vergelijkbaar zijn met de inslag 65 miljoen jaar geleden waarbij de dinosaurussen uitstierven, de allereerste continenten ontstonden . De inslagen vonden plaats tijdens het zogeheten ‘Late Heavy Bombardment‘, dat plaatsvond gedurende een periode 4,1 tot 3,8 miljard jaar geleden. Hier het vakartikel over het onderzoek in West-Australië aan de oerkorst van de aarde, gepubliceerd in Nature. Bron: Science Daily.

