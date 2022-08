Ik geef het toe, ik heb de Huygens-weddenschap van donkere materie verloren

door

Op 2 september 2016 hield ik een lezing bij sterrenkundevereniging Christiaan Huygens in Papendrecht over de donkere sector van het heelal. Ik sloot die lezing af met een heuse weddenschap. De lezing ging over de donkere sector, het deel van het heelal waarvan de wetenschappers wel weten dat het er is, maar niet wat het is: donkere materie (26,8% van alle massa-energie in het heelal) en donkere energie (68,3%). Degene die als eerste in een officiële publicatie de term ‘donkere materie’ hanteerde was onze landgenoot Jacobus Kapteyn, de Groningse sterrenkundige die ermee voor de dag kwam in het in mei 1922 gepubliceerde artikel ‘First Attempt at a Theory of the Arrangement and Motion of the Sidereal System‘ . De weddenschap luidde:

De ‘Huygens weddenschap ‘: Denk je dat we uiterlijk 1 mei 2022 weten wat de precieze aard is van donkere materie? Inzet: 1 fles goede cognac.

De weddenschap leverde vijftien deelnemers op:

Vier mensen die het met mij eens waren dat we uiterlijk 1 mei 2022 precies zouden weten wat de ware aard van donkere materie is, tien die het oneens waren. Afijn, de teerling is geworpen zoals Julius Ceasar ooit zei, de ware aard van donkere materie is nu (11 augustus 2022) nog steeds niet bekend. Ik geef het toe, ik heb verloren. Voor de tien winnaars: stuur maar een PM’tje om iets te regelen voor je prijs. Mmmm, geen idee eigenlijk hoe we dat doen met vijf verliezers en tien winnaars.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...