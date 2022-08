Kern van blazar J1924-2914 vastgelegd met de Event Horizon Telescope

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van o.a. de Event Horizon Telescope (EHT) de kern van de verre blazar J1924-2914 met een ongeëvenaarde scherpte gefotografeerd. Blazars zijn sterrenstelsels met een actief superzwaar zwart gat in het midden, welke een energierijke straalstroom heeft die direct op de aarde is gericht (en gelukkig ongevaarlijk vanwege de enorme afstand). De foto’s laten een straalstroom zien die als een kurkentrekker gebogen is en die komt uit een compacte quasarkern, waar het zwarte gat huist. De blazar is niet alleen door de EHT bestudeerd, ook andere netwerken van telescopen (de zogeheten arrays) hebben ‘m bekeken: de EHT bij een radiofrekwentie van 230 GHz, de Global Millimeter VLBI Array bij 86 GHz en de Very Long Baseline Array bij 2,3 en 8,7 GHz. De sterrenkundigen stonden onder leiding van Sara Issaoun (NHFP Einstein Fellow bij het Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, daarvoor zat ze bij de Radboud Universiteit). Eerder heeft men met de EHT de zwarte gaten van M87 en van het Melkwegstelsel tot in detail gefotografeerd, dat waren M87* en Sgr A*.

De resolutie van de beelden van de EHT is 50 microboogseconden, d.w.z. dat details tot 0,1 parsec (0,32 lichtjaar) zichtbaar zijn. De waarnemingen aan J1924-2914 willen ze gebruiken om te dienen als calibratie voor Sgr A*, om zodoende meer over ‘ons eigen’ superzware zwarte gat te weten te komen. Hier is het vakartikel over het onderzoek aan blazar J1924-2914, verschenen in The Astrophysical Journal (2022). Bron: Phys.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...