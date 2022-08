Was de interstellaire meteoriet CNEOS 2014-01-08 soms een ‘boodschapper’ van Planeet Negen?

door

Het verhaal van de bijzondere interstellaire meteoriet CNEOS 2014-01-08 is vaker op de Astroblogs verteld, eerst hier en toen daar. Laatste nieuws was dat Amir Siraj en Avi Loeb het plan hebben bedacht om de meteoriet, die indien hij heel is gebleven na z’n passage op 8 januari 2014 door de aardse dampkring pakweg 45 cm in diameter moet zijn, te gaan zoeken op de bodem van de Stille Oceaan. Het verhaal is daarmee nog niet af! Want de sterrenkundige Héctor Socas-Navarro (o.a. Instituto de Astrofísica de Canarias) denkt dat CNEOS 2014-01-08 mogelijk een soort van ‘boodschapper’ was van de hypothetische Planeet Negen, de planeet die ergens tussen de 5 en 10 aardmassa’s zwaar zou zijn en die zich volgens sterrenkundigen (Chad Trujillo en Scott S. Sheppard in 2014 en Konstantin Batygin en Michael E. Brown in 2016) ergens in de buitenregionen van het zonnestelsel moet bevinden.

Socas-Navarro heeft de baan van CNEOS 2014-01-08 bestudeerd en hij komt tot de conclusie dat de meteoriet, die oorspronkelijk van buiten het zonnestelsel kwam, door de werking van de zwaartekracht van een maan van Planeet Negen afboog in zijn baan en toen richting aarde werd gedirigeerd. Jazeker, het staat er echt: een maan van Planeet Negen die er voor zorgde dat CNEOS 2014-01-08 onze kant uit kwam en vervolgens op 8-1-2014 hier met een inslagsnelheid van 48 km/s in de buurt van Papoea-Nieuw-Guinea in de oceaan plonsde. Of in Socas-Navarro’s eigen woorden:

The local messenger hypothesis requires the existence of a moon orbiting around Planet 9 at 8 km s-¹ (at least). Moons are abundant around solar system planets, especially the larger ones, so this requirement does not appear unreasonable. It would need to be a rather close system, with a separation of ∼80,000 km (assuming the upper Planet 9 mass range) to be consistent with that orbital speed.

Tussen de strook aan de hemel waar Planeet Negen zich ergens moet bevinden en de oorsprong van CNEOS 2014-01-08 is een overlap (zie kaart bovenaan) en volgens Socas-Navarro is de kans dat die overlap op toeval berust slechts ∼0,5%. Hij denkt dat we hiermee de zoektocht naar Planeet Negen ook kunnen beperken tot dit gebied aan de hemel: rechte klimming 50,0±4° en declinatie 11,8± 1.8° (in het sterrenbeeld Ram). Grote vraag is natuurlijk of Socas-Navarro gelijk heeft met z’n stelling dat er een verband is tussen CNEOS 2014-01-08 en (een maan van) Planeet Negen. Francisco Villatoro van de blog in de bron is er sceptisch over. Maar even afwachten wat de verdere berichtgeving hierover zegt. Hier is het vakartikel over de berekeningen aan de baan van CNEOS 2014-01-08. Bron: Francis Naukas.

