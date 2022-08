Hier is Webb’s grootste foto tot nu toe: de CEERS Epoch 1 kleurenmozaïek

door

In het kader van de CEERS (The Cosmic Evolution Early Release Science) Survey heeft de Webb ruimtetelescoop in juni een stukje van de hemel in het sterrenbeeld Grote Beer gefotografeerd en van 690 individuele frames gemaakt met Webb’s Near Infrared Camera (NIRCam) hebben ze bovenstaande schitterende kleurenmozaïek gemaakt. De foto is nog maar een middelmatige resolutie, hier de versie met de volle resolutie (31.200 x 10.000 pixels, 256 Mb!! ). Het gebied dat we zien is acht keer groter dan het gebied dat Webb’s foto van de cluster SMACS J0723.3−7327 laat zien, welke foto we op 12 juli via president Joe Biden voor het eerst te zien kregen. Op de nieuwste foto zijn vele sterrenstelsels te zien en vijf ervan met bijzondere details zie je hieronder uitgelicht.

Hier de originele info over de vijf objecten:

A spiral galaxy at a redshift of z = 0.16. The resolution of the JWST imaging reveals a large number of blue star-forming clumps and star clusters. A chance alignment of a bright galaxy at a redshift z = 1.05 with several smaller galaxies forming an arc in the sky when viewed from JWST. An interacting system of galaxies at z = 1.4, dubbed the “Space Kraken” by the CEERS team. Two interacting spiral galaxies at z = 0.7. The arrow points to a supernovae discovered with these JWST images. Another spiral galaxy, also at z = 0.7, again highlighting JWST’s ability to resolve small-scale features even for modestly distant galaxies. A chance alignment of a z = 0.63 galaxy with a tidal tail, and a grouping of red galaxies at z = 1.85

Eén van de sterrenstelsels op de foto is wat ze Maisie’s Galaxy noemen (klinkt beter dan CEERSJ141946.35+525632.8), naar een dochter van projectleider Steven Finkelstein. De roodverschuiving moet nog bevestigd worden, maar hij lijkt z=14,3 te zijn, hetgeen betekent dat het stelsel er al 290 miljoen jaar na de oerknal was.

Bron: CEERS.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...