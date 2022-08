De lanceerdata voor de Artemis I missie zijn bekend: 29 augustus, 2 of 5 september

door

Het gaat nou echt opschieten: de Artemis I maanmissie! De SLS (Space Launch System) raket en daar bovenop de European Service Module en de Orion capsule staan al helemaal klaar op NASA’s Kennedy Space Center op lanceerplatform 39B in Florida, VS, klaar voor de lancering. Die staat nu gepland voor maandag 29 augustus om 14.33 uur Nederlandse tijd – schrijf het in je agenda. Mocht door slecht weer de lancering niet doorgaan dan zijn er twee uitwijkmogelijkheden: 2 of 5 september. Mocht dat ook niet lukken dan is er een tweede lanceervenster dat is van 20 september tot 4 oktober en als dat ook niet lukt is er nog een derde venster, tussen 17 en 31 oktober.

De Artemis I missie zal een onbemande missie zijn, die de Orion capsule en de ESM die ‘m aandrijft in een baan om de maan zal brengen. De duur van de missie is niet bekend, maar zal tussen de 20 en 40 dagen zijn, afhankelijk van hoeveel banen men om de maan wil gaan doen.

Voor de Orion capsule is het de tweede keer in de geschiedenis dat hij gelanceerd wordt, de eerste keer was in 2014 met de Exploration Flight test-1 (EFT-1). De Artemis I missie zal eindigen met een splashdown van de Orion capsule in de Stille Ocaan ergens voor de kust bij san Diego, Californië. Na Artemis I volgt dan in 2024 de Artemis II missie, waarbij astronauten meegaan in de Orion capsule en die gaan dan om de maan vliegen, pas bij Artemis III in 2025 zal er een daadwerkelijke landing op de maan plaatsvinden en dan zal de eerste vrouw in de geschiedenis op de maan stappen. Daarvoor zal dan gebruik worden gemaakt van de Starship lander van SpaceX om op de maan te landen én weer naar de aarde terug te keren. Bron: ESA + Planetary.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...