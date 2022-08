NASA wijst 13 gebieden bij de Zuidpool van de maan aan voor de bemande maanlanding van Artemis III

De NASA heeft de namen bekendgemaakt van 13 kandidaat – gebieden in de buurt van de Zuidpool van de maan waar de bemande Artemis III missie zal gaan landen, volgens de planning in 2025. Het zal dan voor het eerst zijn sinds Apollo 17 in 1972 dat er weer mensen op de maan zullen rondlopen. Eerder deze week werd het lanceerschema van de eerste (onbemande) Artemis bekendgemaakt, mogelijk dat die al op 29 augustus a.s. wordt gelanceerd. Hieronder de namen van de 13 kandidaat-landingsplekken voor Artemis III (zie ook de afbeelding hierboven):

Alle 13 gebieden zijn ongeveer 15 bij 15 km. In één van deze gebieden zal de Artemis III missie landen. De uiteindelijke plek waar geland wordt binnen zo’n gebied heeft een straal van ongeveer 100 meter. Alle gebieden zijn maximaal zes breedtegraad verwijderd van de Zuidpool van de maan. Daar zijn kraters die continu in de schaduw liggen en waar zich grondstoffen bevinden die voor de bemande missie nodig zijn, zoals waterijs. De Artemis III missie, waarbij onder andere de eerste vrouw in de geschiedenis voet op de maan zal zetten, zal ongeveer 6,5 dagen op de maan verblijven.

We are going.

As @NASA prepares to send astronauts to the Moon under #Artemis, we have identified 13 candidate landing regions near the lunar South Pole.

Learn about the landing regions and what sets them apart: https://t.co/XagoqjMi9b pic.twitter.com/lUwJun9yh0

— NASA Artemis (@NASAArtemis) August 19, 2022