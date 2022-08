Webb heeft opnieuw Jupiter, z’n ringen en enkele van z’n manen in beeld gebracht

door

Op 27 juli j.l. heeft de Webb ruimtetelescoop in het kader van het ‘Early Release Science program’ met zijn Near-Infrared Camera (NIRCam) en gebruikmakend van twee bandfilters opnieuw Jupiter gefotografeerd, de ‘Koning van het zonnestelsel’ – hier de eerdere serie foto’s. De foto’s tonen een veelheid aan details van de gasreus: poollichtemissie van geïoniseerde waterstof aan zowel de noord- als de zuidpool (in rood op de foto hierboven), hooggelegen nevels (groen) die rond de polen wervelen en licht weerkaatst door de dieper gelegen wolken (blauw), de Grote Rode Vlek, het equatoriale gebied en compacte wolkengebieden lijken wit of roodachtig wit, gebieden met weinig bewolking verschijnen als donkere linten ten noorden van het equatoriale gebied. Naast Jupiter zelf heeft Webb ook de lichtzwakke ringen van Jupiter gefotografeerd én twee van zijn vele manen, te weten Amalthea (Ø 200 km) en Adrastea (Ø 20 km). Op de achtergrond zijn ook nog diverse sterrenstelsels te zien.

Wetenschappers zijn verbaasd dat Webb zoveel details kan zien op Jupiter. Bron: Berkeley.

