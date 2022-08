Surprise: Perseverance vindt stollingsgesteente op bodem Jezerokrater, geen afzettingsgesteente

door

Sinds 18 februari 2021 tuft de Perseverance rover van de NASA rond in de 45 km grote Jezero krater op Mars, waar hij onderzoek doet aan de bodem van de krater. Ooit – zo’n 3,7 miljard jaar geleden al weer – was die krater als een rivierdelta gevuld met water, dus je zou verwachten dat de bodem van de krater dan zou bestaan uit afzettingsgesteente, ontstaan door sedimentatie van door het water aangevoerd materiaal, zoals zand en modder. Maar wat blijkt echter het geval: het gesteente was gemaakt van twee soorten stollingsgesteente – een die diep onder de grond werd gevormd door magma, de andere door vulkanische activiteit aan de oppervlakte. Perseverance is in de Jezero krater op zoek naar sporen van voormalig primitief leven dat wellicht in het meer in de krater voorkwam, maar de stollingsgesteenten lijken niet ideaal om die sporen te hebben bewaard. Perseverance verzamelt her en der in de krater monsters en stopt die dan in hermetisch afgesloten containers, die later (2028) moeten worden opgehaald middels een the Mars Sample Return campaign, waarna ze naar de aarde worden gebracht voor verder onderzoek in laboratoria.

In Jezero heeft Perseverance zich met name gericht op onderzoek aan gesteente in twee gebieden: Séitah (een Navajo woord voor ’tussen het zand’) en Máaz (Navajo voor Mars), waarbij de laatste over de eerste gelegen is. Séítah blijkt rijk te zijn aan olivijn, een veel voorkomend vulkanisch mineraal gemaakt van magnesium-ijzersilicaat. Het gesteente van Máaz wordt opgevat als zijnde gevormd uit lava die over Séítah stroomde, waar de afkoeling sneller ging dan in Séítah.

Er heeft vermoedelijk wel afzettingsgesteente gelegen op de bodem van de Jezero krater, maar door de erosie – voornamelijk van de wind – is dat verdwenen en is de oorspronkelijke vulkanische laag weer tevoorschijn gekomen. In vier artikelen in het tijdschrift Science is deze week gerapporteerd over de resultaten van het onderzoek van Perseverance aan de bodem van de Jezero krater. Bron: NASA + Space.com.

