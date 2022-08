Probleem met NASA’s Voyager 1 ruimteverkenner is verholpen

door

In mei dit jaar werd bekend dat er een probleem was met NASA’s Voyager 1 ruimteverkenner, die op 5 september 1977 werd gelanceerd en die ruim 23,5 miljard km van ons vandaan staat. Het stokoudje beestje bleek vreemde data naar de aarde te sturen waar geen touw aan vast te knopen was, gegevens over de gezondheidstoestand en activiteiten van de sonde die corrupt leken te zijn en die verstuurd waren door het attitude articulation and control system (AACS) aan boord van de Voyager 1. Technici hebben de oorzaak kunnen achterhalen en ze hebben deze ook weten te corrigeren. Wat was het geval: de AACS stuurde de telemetrie gegevens in mei via een computer aan boord die al jaren geleden was opgehouden te werken. Het was die computer die de gegevens corrupt maakte, er willekeurige data van maakte. Het probleem werd opgelost door de AACS via een nog werkende computer de gegevens te laten versturen. Vraag is natuurlijk wel waarom de AACS op een gegeven moment besloot om z’n gegevens via die oude computer te versturen en daar moeten de dames/heren technici nog een antwoord op zien te vinden, om herhaling van het probleem te voorkomen. Men is optimistisch om ook dit helder te krijgen en op te lossen. Bron: Phys.org.

