ALMA en Hubble laten zien dat botsing van sterrenstelsels hun stervorming stopt

Gebruikmakend van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili én de Hubble ruimtetelescoop hebben sterrenkundigen waargenomen dat de stervorming in sterrenstelsels kan stoppen als gevolg van de botsing van de stelsels. Met beide grote instrumenten keken de sterrenkundigen naar SDSS J1448+1010, een groot sterrenstelsel dat ontstond toen het heelal ongeveer de helft van zijn huidige leeftijd had (13,8 miljard jaar) en dat een enorme getijdestaart heeft, een sliert van gas dat ontstaan is doordat SDSS J1448+1010 gebotst en samengesmolten is met een ander sterrenstelsel en er daardoor een uitstoot van gas was als gevolg van de zwaartekrachtinteractie tussen de stelsls. Naar schatting heeft de staart een massa van tien miljard zonsmassa, pakweg de helft van alle koude gas van SDSS J1448+1010, het gas dat dé brandstof is voor stervorming. De waarnemingen met ALMA en Hubble laten zien dat het stelsel eerst een grote snelheid van stervorming had, maar dat die ongeveer 70 miljoen jaar geleden plotseling stopte, waarna het stelsel ‘slapend’ werd zoals sterrenkundigen het noemen. Men denkt dat het de botsing met een nabijgelegen stelsel was dat voor deze gestaakte stervorming zorgde, doordat veel van het benodigde koele gas uit het stelsel werd geslingerd.

Sterrenkundigen willen meer voorbeelden van sterrenstelsels zoals SDSS J1448+1010 vinden om het idee te staven dat botsingen van sterrenstelsels kunnen zorgen voor het stoppen van de stervorming. Hier is het vakartikel over SDSS J1448+1010, verschenen in The Astrophysical Journal Letters. Bron: NRAO.

