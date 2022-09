Conny Aerts ontvangt dinsdag de Kavli Prijs voor Astrofysica

door

Professor in de sterrenkunde Conny Aerts is door de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren geselecteerd voor de 2022 Kavli Prijs in Astrofysica. Ze deelt de prijs met de Amerikaanse astrofysicus Roger Ulrich en de Deense astrofysicus Jørgen Christensen-Dalsgaard voor hun pionierswerk en leiderschap in de ontwikkeling van helio- en asteroseismologie en hun doorbraken in deze domeinen, die de grondslagen vormen voor de huidige theorie van sterstructuur. Op dinsdag 6 september ontvangt KU Leuven professor Conny Aerts de Kavli Prijs 2022, op een plechtigheid in Oslo. Dat professoren Conny Aerts, Jørgen Christensen-Dalsgaard en Roger Ulrich de Kavli Prijs in Astrofysica van 1 miljoen dollar krijgen voor hun pioneerswerk in helio- en asteroseismologie werd in juni al bekendgemaakt. Maar op dinsdag 6 september tussen 14u en 15.30u vindt de officiële uitreiking van de prijs plaats. ​Bron: KU Leuven.

