Sterrenkundige en SETI-oprichter Frank Drake overleden

Vandaag werd bekend dat Frank Drake, de Amerikaanse sterrenkundige die zich vooral bezig hield met de speurtocht naar buitenaards intelligent leven, op 92-jarige leeftijd is overleden. Drake is vooral bekend van de beroemde vergelijking van Drake, een formule die hij bedacht toen hij 31 jaar was, bedoeld om aan de hand van waarschijnlijkheden een schatting te maken van hoeveel buitenaardse beschavingen er bestaan in het heelal, én hij was de oprichter van de SETI organisatie voor de speurtocht naar buitenaards intelligent leven. Hij schreef samen met Carl Sagan ook de Areciboboodschap, een radioboodschap die de ruimte in werd gestuurd ter gelegenheid van de heropening van het Arecibo-observatorium in 1974. Het was een digitaal gecodeerd bericht met een astronomische en biologische beschrijving van de Aarde en de aanwezige levensvormen (bron: Wikipedia). Het was Nadia Drake, dochter van Frank Drake, die vanmiddag op Twitter het nieuws bekend maakte over het overlijden van haar vader.

He was there when I entered this world, and I was there when he left:

Frank D Drake, May 28, 1930 – September 2, 2022.

Rest among the stars, my sweetest Papa D. You will always be my brightest star.

More info here: https://t.co/Bt60VCfrxa pic.twitter.com/vyo7ZQq5G4

— Dr. Nadia Drake (@nadiamdrake) September 2, 2022