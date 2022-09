Voor het eerst heeft Webb een exoplaneet direct gefotografeerd, HIP 65426 b

door

Sterrenkundigen hebben met de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) direct een foto gemaakt van een exoplaneet, voor het eerst dat dit met Webb gedaan is. Het gaat om de exoplaneet HIP 65426 b, een jonge zware gasreus bij de ster HIP 65426. Hij telt op de keukenweegschaal ongeveer tussen zes en twaalf keer de massa van Jupiter en hij is nog maar 15 tot 20 miljoen jaar oud, een piepkuiken vergeleken bij Jupiter, aarde en de zon, die 4,5 miljard jaar oud zijn. De ster en planeet staan zo’n 385 lichtjaar van ons vandaan. HIP 65426 b werd al in 2017 ontdekt met behulp van het SPHERE instrument verbonden aan de European Southern Observatory’s Very Large Telescope in Chili. Het is zoals gezegd een gasreus, dus hij heeft geen vast oppervlak waar je op kunt staan, zoals de aarde dat heeft. Dat Webb HIP 65426 b heeft kunnen fotograferen komt omdat hij ver van zijn ster staat, pakweg 100 keer verder dan de afstand tussen aarde en zon, zodat de planeet ver genoeg verwijderd is om niet te ‘verdrinken’ in het licht van de ster.

De planeet kon gefotografeerd worden dankzij Webb’s coronografen van de Near-Infrared Camera (NIRCam) en het Mid-Infrared Instrument (MIRI), die ervoor zorgen dat het licht van de ster (de sterretjes in de afbeelding) geblokkeerd wordt. Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...