Meteoriet die 66 miljoen jaar geleden dinosauriërs deed uitsterven zorgde al snel voor massale bosbranden

Het klinkt natuurlijk als zeer voor de hand liggend: de meteoriet waardoor 66 miljoen jaar geleden dinosauriërs uitstierven zorgde voor massale bosbranden. Maar ja, zie dat maar eens te bewijzen, zoveel miljoenen jaren nadien. En da’s precies wat Ben Kneller (University of Aberdeen) en zijn collega’s voor elkaar kregen: aan de hand van onderzoek aan fossiele boomschorsen bewijzen dat er tot duizenden kilometers van de plek waar de inslag plaatsvond (voor de kust vlakbij het hedendaagse schiereiland Yucatan in Mexico) grote bosbranden plaatsvonden. Sommige van die bosbranden begonnen al minuten na de inslag van de bijna 10 km grote meteoriet in een gebied dat zich uitstrekte tot wel 2500 km afstand van de plaats van inslag, waar zich vandaag de dag de Chicxulubkrater bevindt. Lang duurden die bosbranden niet, want een ander gevolg van de inslag was een enorme tsoenami en die zorgde er voor dat de meeste bomen compleet werden weggespoeld en de branden uitdoofden. Men denkt dat de bosbranden werden aangestoken door de vuurbal die het gevolg was van de inslag óf door het neerregenen van het zeer hete gesteente dat door de inslag werd weggeworpen. Het onderzoek van de fossiele boomschorsen laat zien dat het hout al verkoold was voordat de bomen door de tsoenami werden weggespoeld, dus de bosbranden moeten daarvoor al hebben gewoed.

Hier is het vakartikel over het onderzoek aan de fossiele boomschorsen, verschenen in Scientific Reports. Bon: Universiteit van Abderdeen.

