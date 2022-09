Twee nieuwe gematigde rotsachtige nabijgelegen superaardes ontdekt

door

Een internationaal team van sterrenkundigen, onder andere van de Universiteit van Birmingham, heeft bij de koele kleine ster LP 890-9 twee superaardes ontdekt, rotsachtige planeten die iets groter dan de aarde zijn. De ster staat op slechts 100 lichtjaar afstand, hetgeen sterrenkundigen als dichtbij beschouwen. Andere namen voor LP 890-9 zijn TOI-4306 en SPECULOOS-2. Planeet LP 890-9b werd als eerste ontdekt door NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) en de bevestiging werd gedaan met de Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars (SPECULOOS), de telescoop waarmee eerder de planeten bij TRAPPIST-1 werden ontdekt. LP 890-9b is 30% groter dan de aarde en hij draait in slechts 2,7 dagen om zijn ster, een rode dwergster van spectraaltype M in het sterrenbeeld Eridanus.

Later werd met SPECULOOS een tweede planeet ontdekt, LP 890-9c (alias SPECULOOS-2c), 40% groter dan de aarde en in 8,5 dagen om de ster draaiend. De bevestiging van het bestaan van LP 890-9c kwam van het MuSCAT3 instrument op Hawaï. LP 890-9c ligt net aan de binnenrand van de leefbare zone van LP 890-9, de zone waar de temperatuur goed genoeg is om water in vloeibare vorm te laten hebben. Daarmee lijkt LP 890-9c na de planeten van TRAPPIST-1 nu de meest waarschijnlijke plek om te zoeken naar de aanwezigheid van primitief buitenaards leven. Met Webb willen ze de atmosfeer van LP 890-9c verder gaan onderzoeken. Hier het vakartikel over de ontdekking van de twee superaardes bij LP 890-9, verschenen in Astronomy and Astrophysics (2022). Bron: Univ. Birmingham.

