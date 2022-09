Marsrover Perseverance heeft veelbelovende monsters verzameld vol organische materialen

door

Recente monsters die de Marsrover Perseverance in de Jezerokrater op Mars heeft verzameld lijken veelbelovend te zijn, aldus de NASA deze week. Perseverance landde op 18 februari 2021 in die 45 km grote krater en is daar onder andere op zoek naar aanwijzingen voor het bestaan van vroeger leven op Mars. Ooit was de Jerezokrater een rivierdelta, die zo’n 3,5 miljard jaar geleden ontstond en waar rivieren sedimenten deponeerden. Her en der in de krater verzameld Perseverance bodemmonsters en het poeder daarvan wordt dan in containers gestopt, die hermetisch gesloten worden en dan achtergelaten, klaar om later door een ‘sample-return-mission’ naar de aarde te worden gebracht om in laboratoria uitgebreid te worden onderzocht. In totaal heeft Perseverance nu 12 van die containers achtergelaten. Eerst was Perseverance actief op de bodemkrater, die uit stollingsgesteente bleek te bestaan, de laatste tijd is hij actief in de sedimentsgesteenten in de krater. En daar lijkt hij veelbelovende monsters te hebben gevonden en wel in een stuk rots van 90 cm groot dat ze ‘Wildcat Ridge’ hebben genoemd.

Met het Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC) instrument hebben ze de rots onderzocht en die blijkt vol met “intrigerende organische verbindingen”, zoals de NASA het zegt. Organische stoffen bevatten koolstof en ze kúnnen te maken hebben met primitief leven. Ze werden eerder in 2013 al gevonden in de Gale krater op Mars en later ook door Perseverance in de Jezerokrater, maar dat ging niet om organische stoffen in sediment. Het feit dat de organische stoffen dit keer werden gevonden in zo’n sedimentair gesteente – bekend om het behoud van fossielen van het oude leven hier op aarde – is voor de NASA belangrijk, aldus Ken Farley, één van de wetenschappers betrokken bij het onderzoek van Perseverance. Bron: Phys.org.

