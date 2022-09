Oeps, het MIRI instrument van Webb heeft een technisch probleem

door

De NASA heeft laten weten dat het Mid-Infrared Instrument (MIRI) van de James Webb ruimtetelescoop een probleem heeft. Het MIRI-instrument, dat met Nederlandse inbreng is gebouwd en dat waarneemt in het infraroodgebied tussen 5 en 28 μm, kent vier zogeheten waarneemmodi (nr. 14-17 in dit overzicht) en op 24 augustus j.l. werd geconstateerd dat er bij één van die modi, de medium-resolution spectroscopy (MRS), sprake is van een toename van de wrijving bij de waarnemingen. Het gaat om de wrijving bij een roosterwiel waarmee wetenschappers kunnen kiezen tussen korte, gemiddelde en langere golflengten bij het maken van waarnemingen met de MRS-modus. Na voorlopige controles en onderzoeken naar het probleem werd op 6 september een beoordelingscommissie voor de geconstateerde ‘anomalie’ bijeengeroepen om de situatie te beoordelen. Toen werd besloten om de waarnemingen in de MRS-modus voorlopig te stoppen en te zoeken naar oplossingen. Die oplossing is er nu nog niet. In zijn andere drie modi (‘imaging, low-resolution spectroscopy, and coronagraphy‘) kan MIRI wel gewoon waarnemingen blijven doen.

Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...