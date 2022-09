Over het ‘Zweedse Stonehenge’, Lund’s astronomische klok, en een science fiction walhalla

Eindeloos lichtglooiende velden, ruisende bossen en koele meren, Zweden, voor dit land heb ik sinds jaar en dag een zwak en inmiddels enkele vakantie’s doorgebracht, zo ook dit jaar. Drie plekken gerelateerd aan astronomie en ruimtevaart zou ik er even willen uitlichten. De kathedraal van Lund met zijn astronomische klok, het monument ‘Ales Stenar‘, beide gelegen in de zuidelijke provincie Skåne, en het ‘walhalla’ onder de science fiction boekwinkels ‘Science Fiction Bokhandeln‘ in de oude stad, (Zw. ‘Gamla Stan’), van Stockholm.

Lund, ‘domkyrka‘

De stad Lund ligt op zo’n 10 km van de hoofdstad van Skåne, Malmö. In de ME ontstaan maakte het eerst deel uit van het Deense rijk maar met het Verdrag van Roskilde van 1658 werd het ingelijfd bij Zweden. In het centrum pronkt de kathedraal, deze werd in de 11e gebouwd, en hier zetelt het bisdom van Lund, van de Lutherse kerk van Zweden. Oorspronkelijk opgericht als katholieke kathedraal van het aartsbisdom Lund, was het in 1668 de plaats van de ceremonie ter erkenning van de oprichting van de universiteit van Lund in 1668, en wordt hij nu nog gebruikt voor de ceremonie van de uitreiking van nieuwe doctoraten aan de universiteit.

De astronomische klok van de kathedraal, dateert uit de late middeleeuwen, en is in 1837 uit ontmanteld, gerestaureerd, en opnieuw geinstalleerd in 1923. Het bovenste deel, dat origineel is, is de klok, terwijl het onderste deel, een reconstructie, een kalender is. Twee keer per dag slaan de twee ridders op de top hun zwaarden. De klok speelt dan het deuntje In dulci jubilo en een processie van figuren die de drie koningen voorstellen met hun bedienden paraderen over het gezicht van de klok. Soortgelijke klokken uit ongeveer dezelfde periode zijn bekend van verschillende kerken in steden in het zuidelijke Oostzeegebied.