NASA’s InSight heeft meteorietinslagen op Mars ‘gehoord’

Deze week werd bekend dat NASA’s InSight Marslander in 2020 en 2021 vier inslagen van meteorieten op Mars heeft geregistreerd. Afgelopen maandag werd dit artikel in Nature Geoscience gepubliceerd waarin details te lezen zijn van die inslagen, die plaatsvonden op afstanden tussen 85 en 290 van de lokatie waar InSight zich bevind, in het Elysium Planitia gebied op Mars. InSight staat sinds 2018 op mars en heeft een seismometer waarmee bevingen op Mars kunnen worden geregistreerd. Hij heeft in die jaren al meer dan 1300 bevingen geregistreerd, maar die blijken dus niet allemaal van Mars zelf te komen, maar door inslagen van meteorieten.

De eerste van de bevingen door inslagen die bevestigd is was die op 5 september 2021 plaatsvond. De meteoroïde (zo noemen ze een meteoriet vóórdat die de atmosfeer van een planeet binnendringt) viel uiteen in drie fragmenten en die veroorzaakten elk een krater op Mars. Al die kraters zijn later gefotografeerd door NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), die in een baan om Mars cirkelt – zie de foto bovenaan. Tijdens de passage door de ijle atmosfeer waren er twee ‘uitbarstingen van lucht’ (Engels: airbursts) en eentje toen de fragmenten insloegen. Alle drie werden als akoestische golven door InSight geregistreerd, de inslagen ook als seismische golven (hierboven te horen).

Toen men ook oudere gegevens van geregistreerde bevingen door InSight ging onderzoeken bleken drie ervan ook te zijn ontstaan door inslagen van meteorieten. Die vonden plaats op 27 mei 2020, 18 februari 2021 en op 31 augustus 2021. Nu meer duidelijk is geworden hoe de seismische signatuur van een meteorietinslag er uit ziet verwacht men dat nader onderzoek van de 1300 geregistreerde bevingen meer meteorietinslagen te zien zal geven. Alle vier meteorietinslagen die nu bekend zijn leverden geen grote bevingen op, ze kwamen niet boven magnitude 2 uit. In november 2018 werd een ‘echte’ Marsbeving geregistreerd, die van magnitude 5 was, de zwaarste die InSight ooit heeft geregistreerd.

Bron: NASA + Francis Naukas.

