NASA’s livestream van DART’s impactmissie op Dimorphos [update]

[update; Felicitaties alom bij het DART-team! Met 21.000 km/h is de DART-sonde na een soepele nadering om 01:15 NL’se tijd ingeslagen op Dimorphos.] Vorige week berichtte ik reeds over DART, NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART), een ruimtevaartuig dat vanavond laat zal inslaan op de kleine asteroïde Dimorphos (voorheen Didymoon). Het is een eerste test, om een voor de Aarde toekomstige, en potentieel gevaarlijke asteroïde af ​​te kunnen doen buigen. NASA verzorgt een livestream vanaf 00:00 NL’se tijd, en een persconferentie achteraf. Terwijl DART Dimorphos nadert, zal het zijn enige instrument, de Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO), gebruiken om autonoom naar zijn impactzone te navigeren. Gezien zijn geschatte diameter van slechts 170 meter is dat niet eenvoudig. Elena Adams, DART-missiesysteemingenieur, stelde dat DRACO Dimorphos niet eens zal zien tot ongeveer een uur voor de impact, op dat moment zal het slechts één pixel zijn in DRACO’s gezichtsveld. “Drie minuten voor de impact, twee minuten voor de impact, is het 42 pixels groot”, aldus Adams tijdens een eerdere persconferentie. NASA verwacht dat DRACO één beeld per seconde naar de aarde zal sturen wanneer het Dimorphos nadert met een snelheid van 6,6 km/s, of 23.760 km/h.



DART is ontworpen in het kader van NASA’s planetaire defensie, een programma ontwikkelt in samenwerking met ESA om de Aarde te beschermen tegen een asteroïde-inslag. Met zo een afbuigmanoeuvre kan de baan zo gewijzigd worden dat een asteroïde in ieder geval niet meer op ramkoers met de Aarde ligt maar deze voorbij vliegt, mits dit op tijd gebeurt. DART zal Dimorphos, dat deel uitmaakt van het dubbel-asteroïde systeem Didymos (Gr.´tweeling’) met een snelheid van zo’n 21.600 km per uur raken. Deze stoot zal de baansnelheid van de asteroïde met een 0,4 millimeter per seconde wijzigen. Dit lijkt minimaal, echter het effect zou groot genoeg moeten zijn om door grondtelescopen gemeten te kunnen worden. DART zal om 01:14 NL’se tijd, in botsing komen met Dimorphos. De ruimterotsen vliegen met een afstand van één kilometer tot elkaar door het heelal. DART werd op 24 november 2021 gelanceerd, zie ook deze AB. en heeft sindsdien 11 miljoen kilometer naar Didymos en Dimorphos afgelegd. Voor een schat aan foto’s, gif’jes, video’s enz. van de missie, zie ook JHUAPL’s gallery. Bronnen; NASA, Space.com, JHUAPL, Business Insider.

