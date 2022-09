Zowaar, een Mars-analog habitat in het Utrechtse Lunetten!

door

In het groene Beatrixpark naast de Utrechtse wijk Lunetten, stuitte ik dit weekend tijdens een wandeling op een heuse versie van een Mars-analog habitat, een viertal, aan elkaar verbonden koepelvormige tenten, met de rode planeet als middelpunt. De habitat was opgezet ter ere van het 100-jarig bestaan van het Anton Pannekoek Instituut in Amsterdam en het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht.

De naam is ‘New Utreg‘ en het thema is ‘intergalactic environmentalist’. Marspakken, flinke bakken met (deels) bloeiende planten, een telescoop, onderzoeksapparatuur, een boekenrek met een stapel Zenit’s, slaapplekken en zelfs een hometrainer waren aanwezig. Het geheel gaf een aardige, tevens bescheiden indruk van hoe een habitat op Mars eruit zou kunnen zien.

Deze mini-versie van een Mars-habitat bevindt zich aan de rand van het Beatrixpark, Lunetten, bij het Scoutinggebouw in een zogenoemd hondenuitlaatveld. Ik heb er even geschuild voor de regen, haha, een zacht, en voor planten groeizaam, motregentje viel op de zilverkleurige coating van de koepels. Daar kunnen ze straks op Mars alleen maar jaloers op zijn lijkt me… Voor meer informatie over activiteiten aldaar, zie hier of de Intergalactic Environmentalists. Voor informatie over het Anton Pannekoek Instituut (Universiteit van Amsterdam) en zijn 100-jarig jubileum activiteiten, zie hier. En ter info, de sterrenwacht Sonnenborgh viert het 900-jarig bestaan van Utrecht ook. Het gebouw Sonnenborgh staat al meer dan 450 jaar in Utrecht. Eerst was het een bastion, en vervolgens werd het een onderzoeksinstituut voor o.a. chemie, biologie en sterrenkunde. Nu tijdens dit Utrechtse jubileumjaar staan in de maanden september en oktober resp. het weer en de sterren centraal.

